Міносвіти змінило умови вступу до вишів

Нові правила чекають як майбутніх бакалаврів, так і магістрів.

Міносвіти 15 жовтня затвердило умови прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році. Згідно з документом, основний етап вступної кампанії пройде в липні.

- Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року, щоб і абітурієнти, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники (в тому числі і на основі ОКР молодшого спеціаліста) зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. Ми також плануємо зробити можливим надання документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет вступника з використанням електронного підпису, - зазначив в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Вступникам на лікарські спеціальності ( "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") для того, щоб взяти участь в конкурсному відборі, потрібно буде мати не менше 150 балів по другому і третьому конкурсних предметах. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175.

Обов'язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності будуть українська мова і математика, а третім предметом надходить зможе вибирати біологію, хімію або фізику.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов'язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури.

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Для більшості спеціальностей був значно розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватися як третій конкурсний предмет.

Встановлено обмеження кількості заяв, які можна подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) - в загальному не більше 30 заяв.

Заяви тих абітурієнтів, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені з усіх інших конкурсних пропозицій, за винятком випадків, коли абітурієнт сам забажає їх залишити (якщо планує вчитися більш ніж по одній освітній програмі, більш ніж в одному закладі освіту і т.д. ).

Єдиний вступний іспит (ЕВЕ) з іноземної мови до магістратури буде обов'язковим для всіх спеціальностей. А навчальний заклад зможе збільшити вагу бала за професійним випробуванням, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%.

Вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЕВЕ 2020 і 2021 років, результати єдиного вступного випробування - лише 2021 року.

До 31 грудня 2020 року всі вищі навчальні заклади повинні затвердити і оприлюднити свої правила прийому, які мають відповідати Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.

Також Центр оцінювання якості освіти назвав дати і умови проведення пробного ЗНО-2021. Реєстрація пройде протягом 5-19 січня. Тестування буде тільки по одному предмету: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови. Пробне ЗНО з усіх з них пройде 10 квітня. Результати будуть 16 квітня.