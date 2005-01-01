У новий рік - з новою пенсією: які зміни нас чекають в 2021 році

Наступного року відбудеться відразу кілька змін в пенсійному законодавстві, які торкнуться багатьох українців. Виросте пенсійний вік для жінок, виростуть вимоги до пенсійного стажу для бажаючих піти на заслужений відпочинок в 60 років, а також збільшиться вартість покупки зайвих років стажу.

Пенсійний вік для жінок підвищать

В 2021-му закінчиться етап пенсійної реформи 2011 року (її ще називають реформою Сергія Тігіпка, який в ті часи був прем'єром). Стосувалася вона підвищення пенсійного віку для жінок. Для них у 2011 році почали раз на рік підвищувати пенсійний вік на 6 місяців. У підсумку до 2021-го жінки почнуть виходити на пенсію в 60 років, а не в 55 років, як це було майже десять років тому.

Зараз ми спостерігаємо фінальний етап цієї реформи: жінки виходять на пенсію в 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію однаково - в 60 років.

На поточний момент в 59,5 років на пенсію можуть вийти тільки жінки, які досягли цього віку пізніше 30 вересня 2019 роки (що народилися в період з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 року). Це є вимогою закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст. 26.

Виросте вимога до пенсійного стажу

Другий неприємний момент, який очікує вже всіх майбутніх пенсіонерів, це підвищення вимог до страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 років. Згідно з нинішнім законодавством, страховий стаж збільшується на один рік щорічно. Фактично таким чином був запущений прихований механізм підвищення пенсійного віку.

Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 27 років страхового стажу. А з нового року цей поріг виросте на рік. Для того щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, потрібно буде мати мінімум 28 років страхового стажу.

Якщо у вас буде від 18 до 28 років страхового стажу, то на пенсію ви зможете вийти не раніше 63 років, а в разі, якщо ваш стаж становить від 15 до 18 років, то не раніше 65 років.

І з кожним роком ця вимога буде рости. У 2022 році для виходу на пенсію потрібно буде мати 29 років стажу, в 2023-м - 30 років і т.д. У підсумку мінімальний стаж виросте до 35 років в 2028 році. Більш детально дивіться в таблиці нижче.

Докупити стаж стане дорожче

Через те, що вимоги до страхового стажу за останні 10 років різко зросли, чиновники передбачили можливість докупити страховий стаж. Експерти кажуть, що страховий стаж доцільно буде докуповувати тим, у кого наявний стаж не дає права на пенсію. Скажімо, якщо у людини до 60 років до необхідного мінімуму не вистачає декількох місяців, їх має сенс докупити, щоб отримувати пенсію саме з 60 років, а не з 63.

Згідно з нинішнім законодавством, дозволяється докупити не більше 5 років стажу, ціна якого розраховується за спеціальною формулою: Стаж = ЄСВ * коефіцієнт * кількість місяців.

Величина коефіцієнта залежить від кількості років докуповувати стаж:

1 рік - коефіцієнт 2;

2 роки - коефіцієнт 1,8;

3 роки - коефіцієнт 1,6;

4 роки - коефіцієнт 1,4;

5 років - коефіцієнт 1,2.

Нескладно підрахувати, що якщо ви докуповуєте, наприклад, 2 роки страхового стажу, то формула буде виглядати так:

ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) = 1100 грн.

Кількість місяців = 12.

Коефіцієнт = 2.

1100 * 12 * 2 = 26 400 грн.

З нового року мінімальна зарплата зросте до 6000 грн. Тоді ця формула буде виглядати так:

1320 * 12 * 2 = 31 680 грн.

З 1 липня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6500 грн. Знову ж таки, якщо бюджет з цим показником затвердять. Тоді наша формула буде виглядати так:

1430 * 12 * 2 = 34 320 грн.

Якщо ви ще не вийшли на пенсію, то можете докупити стаж в розстрочку. У цьому випадку формула розраховується без коефіцієнта і один рік буде коштувати дешевше. Наприклад, при купівлі одного року стажу ви заплатите в два рази менше. Однак пенсія не буде виплачена до повного погашення внеску. До того ж на нього також впливає зростання мінімальної зарплати, тому стаж вигідніше докуповувати, поки вона не виросла.

Пенсії підвищать в декілька етапів

Крім батога у вигляді підвищення пенсійного віку і страхового стажу, в наступному році пенсіонерам обіцяють і підвищення пенсій. В уряді анонсують, що пройдуть вони в кілька етапів.

У січні передбачено підвищення з 2100 до 2400 для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (жінки / чоловіки) - в зв'язку з ростом мінімальної зарплати з 5000 до 6000 гривень. Також будуть продовжені доплати по 500 гривень для осіб старше 80 років. Пенсії у них складуть не менше 2600 гривень при варті 20/25 років і більше.

На березень заплановано індексація пенсії - орієнтовно на 11%.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу.

У липні мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 грн. Також зростуть надбавки за стаж, учасникам та інвалідам війни, чорнобильцям і т. Д. Щомісячна допомога на догляд одиноким пенсіонерам старше 80 років зросте до 742 грн.

Також передбачено підвищення з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (зростання мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн).

Почнуться доплати по 400 грн пенсіонерам у віці від 75 до 80 років. При наявності 20/25 років стажу мінімальна виплата складе 2500 грн.

При досягненні 80 років доплата збільшується до 500 грн, а мінімальна виплата до 2500 грн. Одиноким пенсіонерам цього віку будуть платити не менше 3342 грн з урахуванням допомоги на догляд.

У грудні мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 грн.