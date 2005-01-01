Що робити незадоволеним покупцям після скасування книги скарг

У Мінекономіки запропонували інші методи для подачі відгуків про неякісний товар.

В Україні офіційно вступив в силу наказ Міністерства економіки розвитку, яким підприємства звільнили від обов'язкового ведення книг скарг і пропозицій. За новими правилами, споживачі, яких не задовольнила якість товарів або послуг, можуть подати скаргу в Державну службу з питань безпеки продуктів і її територіальні органи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки розвитку.

Тепер незадоволені клієнти можуть подати скаргу на неякісний товар в паперовому або електронному вигляді. Контакти регіональних представництв Госпродпотребслужби можна знайти на офіційному сайті відомства.

- У деяких місцевих держадміністраціях працюють консультанти по захисту прав споживачів. Через них можна дізнатися, як правильно подати скаргу, в які терміни, кому адресувати і які документи прикласти до претензії, - відзначили в Мінекономіки.

Також споживачі можуть подати скаргу безпосередньо виробнику товару або постачальника послуги. Більшість компаній пропонують звертатися на "гарячу лінію" або зв'язатися з оператором підприємства через соціальні мережі.

ДОВІДКА

Міністерство економічного розвитку восени 2018 року запропонував скасувати книгу скарг, так як новий закон "Про звернення громадян" зобов'язує бізнес відповідати на електронні або письмові звернення. У відомстві назвали книгу скарг морально застарілою, а також перерахували її недоліки: зайві витрати на ведення і поганий зворотній зв'язок.

6 березня 2019 року Кабмін прийняв рішення про скасування обов'язкового ведення підприємствами книг скарг і відгуків. Уряд визнав, що далеко не всі підприємці заглядають до книги і записи клієнтів залишаються без відповідей.