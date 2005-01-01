Півмільйона українців платять податки в Польщі

Наші співвітчизники стали найбільшою національною групою в країні після самих поляків.

На даний момент в Польщі живе близько 1.3 мільйона українців. Вони є найбільшою національною групою в країні, крім самих поляків. Крім того, понад півмільйона українців, які проживають у Польщі, є польськими платниками податків. Про це 21 жовтня повідомляє Bankier.pl з посиланням на главу Управління соціального страхування Польщі (ZUS) Гертруду Усцінску.

- Аналізуючи новітню інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили згаяне, а це позитивна інформація для ринку праці, - розповіла вона.

Чиновниця каже про відтік, пов'язаний з антікоронавірусними заходами, зокрема - закриттям кордонів. Нагадаємо, раніше близько 12% українських заробітчан, які працювали в Польщі, повернулися в Україну. Але потім обсяги трудової міграції відновилися.

Частка українців становить 75% від усіх іноземців, які в Польщі платять податки. З серпня цього року загальна кількість таких людей зросла на 31 тисячу осіб. У порівнянні з ситуацією на момент початку пандемії, кількість іноземців-платників податків зросла на 19 тисяч осіб.

Як раніше повідомлялося, в Україну в 2019 році надійшли $ 15.8 млрд від трудових мігрантів. Наша країна залишалася найбільшим одержувачем грошових переказів від заробітчан в регіоні Європа та Центральна Азія, досягнувши нового рекордного показника. Грошові перекази з-за кордону склали близько 10.5% від ВВП України за 2019 рік. Близько двох третин від переказів в Україні в 2019-му було зроблено з Польщі ($ 10.7 млрд).