Навіщо жінки дають один одному шкідливі поради?

Поганий той радник, який сам не слухає чужих порад. Джеймс Купер

Дуже часто ми чуємо стереотип про те, що жіночої дружби не існує. Вважається, що жінки завжди бачать суперниць в особах своєї статі, намагаються всіляко показати свою перевагу і навіть самоствердитися за їх рахунок. Однак треба визнати, що частина жінок все-таки вміє дружити. Багато зберігають теплу прихильність протягом довгих років, починаючи зі шкільної лави і закінчуючи старістю.

Часто жінки можуть робити вигляд, що чудово один до одного ставляться, але потай вони один одного терпіти не можуть. Причина, дійсно, одна - древнє суперництво. Століттями у жінок формувалася звичка конкурувати між собою за сильного і вільного чоловіка. Він сприймався як господар, годувальник і захисник, тому необхідно було заслужити його увагу і прихильність, щоб не бути відкинутою. Зрозуміло, що зараз дівчина не пропаде без схвалення чоловіка. Однак все одно жінки (особливо з бідних сімей) продовжують бути заручницями патріархальної системи цінностей.

В наші дні жіноче суперництво існує в прихованій формі. Плітки, інтриги, заздрість і осуд - всі ці низькопробні стратегії і вчинки є проявами тієї самої одвічної конкуренції. Шкідливі поради - різновид «чисто жіночого» шкідництва, і ми можемо часто-густо спостерігати це явище.

Отже, кілька яскравих прикладів: 1. Одна подруга вбиває іншого в голову: «Для нас, дівчат, головне - вийти заміж, не залишитися на самоті. А інститут можна закінчити і потім. Куди він дінеться? » У підсумку та погоджується, вискакує заміж в 18 років за «першого-ліпшого», втрачає місце у вузі, стає домогосподаркою і тихо гасне серед кухонного начиння в будинку свекрухи.

Замість цього необхідно було закінчити вуз, знайти гідне застосування отриманим знанням, а вже потім облаштовувати своє особисте життя. Або вийти заміж за однокурсника з подібною системою цінностей, разом розвиватися і формувати свій загальний життєвий простір.

2. У відповідь на наші скарги, що чоловік грубий і неуважний, а сімейне життя нестерпне, хитра подруга буде переконувати, що так і повинно бути, «всі так живуть, терпи». Ні. Сімейні стосунки повинні приносити більше щастя, ніж прикрощів. Якщо ви постійно відчуваєте занепокоєння або глибоке розчарування, то потрібно щось змінювати у взаєминах або розлучатися. Чи не жертвуєте собою заради ілюзорного добробуту - в світі повнісінько вільних чоловіків.

3. «Ревнує - значить, любить». І тому жінка повинна терпіти виснажливі сцени ревнощів, переконуючи його ще і ще раз, що у неї нікого немає ... Помилка про те, що ревнощі - ознака любові, існує століттями. Насправді, ревнощі - це прояв власницького інстинкту на тлі низької самооцінки і залежності від партнера. Жінкам, які хочуть мати поруч сильне чоловіче плече, не варто провокувати на ревнощі свого обранця. Але і ховати себе від світу (особливо маючи гарну зовнішність) теж не треба. Довіряйте один одному, станьте не просто подружжям, а друзями, однодумцями - і для ревнощів не залишиться місця. Крістіан Колер

4. «На його помилки і провини відповідай симетрично». Наприклад, чоловік повернувся додому в п'ятницю після корпоративної вечірки п'яним в мотлох - «провчити і зроби так само». В результаті дружина наступного тижня напилася з подругами і ввірвалася в будинок в абсолютно непотрібному вигляді, викликавши відразу у чоловіка і жах у дітей. Але ж «близьку подругу» послухала ...

5. «Лай чоловіка за кожен промах. Виховуй його. Не дивися на дрібниці крізь пальці: з дрібниць складається наше життя. Мовчатимеш - зовсім на голову сяде ». І дружина, натхненна злісним шипінням подруги і її прямими вказівками, починає жорстко проводити виховну роботу: говорити про те, який він тупиця, ледащо, невдаха. В результаті відносини руйнуються і на горизонті з'являється нова претендентка на місце дружини - вміє і похвалити, і зробити зауваження в потрібний момент, але не в образливій формі, а щось на кшталт «давай подумаємо разом ...»

6. «Будь з ним як з подругою. Чого соромиттся - всі свої ». Наприклад, без жодних проблем переодягайтеся в його присутності, в найдрібніших подробицях розповідайте про свої гінекологічні і кишкові проблеми - навіщо бентежитися, рідні адже люди! До речі, одна з моїх клієнток, за порадою подруги, змінювала при чоловікові гігієнічні прокладки. Але чоловіків притягує саме делікатність, тонкість жіночої натури. У свою чергу, їм приємно відчувати і свою недомовленість і непередбачуваність. Не будьте «прочитаними книгами» один для одного. Стародавні стереотипи, звичайно, ще дуже сильні. Вони змушують жінок дивитися один на одного через криве дзеркало постійної конкуренції.

Однак потрібно пам'ятати, що ми не примати, де всі жіночі ролі однозначні, а ієрархія суворо розподілена за віком, ознаками високої або низької фертильності і вмінню доводити свою підпорядкованість самцеві. Світ людей унікальний. І в ньому є місце і для жіночої дружби. За умови, що обидві подруги - самодостатні, розвинені люди, з достатнім рівнем емпатії, високою психологічною стійкістю до нав'язуючих стереотипів і наявністю внутрішнього кодексу честі.