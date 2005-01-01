Чому "5 запитань від президента" стали профанацією

"Всеукраїнське опитування" викликало у мене подив задовго до виборів, і проводять його полохливі молоді люди, які тільки посилили відчуття, що нас змушують взяти участь в черговому шапіто.

Наталя Мичковська.

П'ять запитань від президента у багатьох українців викликали неприйняття, і соцмережі буквально скипіли. Одні кажуть, що питання були задані не ті, інші - що такі питання треба задавати НЕ мимохідь, а на референдумі, треті звинувачують президентську партію в черговому піарі та перетягуванні ковдри на себе.

Особисто у мене з цих питань є свої питання - причому як по кожному окремо, так і по всім разом.

Наприклад, на мій погляд, перше питання про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах виглядає як цинічна насмішка над виборцями. 75%, які віддали Зеленському на виборах голоси півтора року марно чекали хоч якихось посадок. Яке "довічне ув'язнення" ?! Хоч на місяць когось посадили? Або місцевих виборів чекали, щоб питання задати?

Точно таким же знущанням виглядає питання про скорочення чисельності народних депутатів до 300. Очевидно, що він - з розряду риторичних: навряд чи в Україні знайдуться противники скорочення депутатського поголів'я (зрозуміло, крім самого поголів'я). Так до чого це питання? Відрепетирувати на нас роботу правила трьох "так"?

Обговорення створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей також виглядає досить дивно. Навіть економісти не змогли відповісти на це питання, пояснюючи, що для початку потрібно сформулювати мету. СЕЗ. Відновити зруйновану промисловість? Модернізувати певні виробництва? Створити щось абсолютно нове і інноваційне? І це не кажучи про те, що українці якщо і чекали питання про Донбас, то, напевно, не про вільні економічні зони, а про шляхи мирного врегулювання ситуації.

Питання про легалізацію каннабіса в медичних цілях у мене викликає зустрічне запитання: навіщо про це питати людей на вулиці? Якщо вже так хочеться дізнатися зважену думку, чому не спитати про це медиків? І, якщо це вже стало питанням державної ваги, непогано було б озвучити всякі "другорядні моменти": наскільки просто після легалізації можна буде купити марихуану; ми її плануємо вирощувати або закуповувати; податки від цього нового бізнесу підуть, нарешті, на будівництво лікарень і соціалку або виробників марихуани за аналогією з гральним бізнесом звільнять від податків на кілька років?

І, нарешті, питання про Будапештський меморандум - це просто вінець бездарності укладачів "опитувальника", хоча б тому, що більша частина населення поняття не має, про що йде мова. Про це, до речі, сказали і самі волонтери. Але питання сформульоване настільки маніпулятивно, що відповісти на нього "немає" рівносильно "зрада".

Соціологи вже розкритикували це "всеукраїнське опитування" в пух і прах. Незрозуміло, хто конкретно проводить дослідження, а інтерв'юери не дотримались кроку відбору (в залежності від щільності населення опитувати повинні кожного 7-го або, скажімо, кожного 10-го, хто вийшов з виборчої дільниці). Зрозуміло, що чимало людей відмовляються відповідати, і на цей випадок "правильний" соцопитування передбачає бланк відмов, в якому вказується стать і приблизний вік "відмовника". Бланк відмов багато говорить про довіру і недовіру з боку тих чи інших верств населення, але його теж не було, як, мабуть, не було і самих відмов: судячи з мого досвіду і з численних відгуків в соцмережах, інтерв'юери на відмови намагалися не нариватися і видавали анкети виключно тим, хто їх про це просив. Причому декому - кілька штук, що взагалі неприпустимо.

У самих анкетах, крім усього іншого, був відсутній соціально-демографічний блок (це питання про стать, вік, рівень освіти і доходу), в зв'язку з чим неможливо зрозуміти, які групи населення висловилися за або проти тих чи інших питань.

Підсумовуючи вищесказане, зазначу, що єдиний плюс від цього опитування - це надана можливість підзаробити інтерв'юерам. Все ж хоч якесь створення нових робочих місць в наш складний коронакризовий час.

У той же час результати опитування - повна профанація і "фількіна грамота". Вони не просто не репрезентативні - вони знеособлені і непідконтрольні. Як я вже говорила вище, в більшості випадків анкети видавали тільки тим, хто просив, і це дуже нагадує анекдот "опитування, проведене в інтернеті, показав, що 100% опитаних користуються інтернетом".

Тому підраховувати результати такого "всеукраїнського опитування" - це продовжити викидати гроші на вітер. Якщо це і є основна мета - на здоров'я. Якщо ж ні, то краще, що можуть зробити його ініціатори - це забути про нього назавжди.