Международный игровой клуб Cosmolot

Модераторы официального сайта Космолот казино https://ptclick.com.ua/ объявили о поступлении и установке в виртуальных залах клуба совершенно новых и модернизированных ранее популярных автоматов (лицензионных программных обеспечений) от известных разработчиков. Они доступны для проведения увлекательных сессий всем без исключения посетителям интернет-ресурса.

Электронные слоты не требуют скачивания и без проблем запускаются в онлайн формате. Для этого игрокам с украинскими IP адресами своих компьютерных устройств достаточно задать запрос: «Космолот онлайн Украина (Cosmolot) – официальный сайт Космолот казино» - в поисковой системе браузера своего компьютерного устройства, выбрать сайт с фирменным логотипом и перейти в раздел «Новинки» на открывшейся странице. По сложившейся традиции международный клуб Cosmolot предоставляет возможность проведения активации автоматов (в том числе и с использованием новинок) в 2-х форматах запуска.

Демонстрационный режим

Новичкам следует знать, что демонстрационный режим запуска игрового автомата, это не просто обучающее видео, а полномасштабная игра на выбранном посетителем интернет-ресурса «Космолот официальный сайт». Условия достаточно простые:

Игровые сессии проводятся с использованием ставок (величина не ограничивается) в виртуальной (вымышленной) валюты.

Выигрыши начисляются в соответствующем формате и носят символический характер.

Такой вариант не требует проведения регистрации и оформления личного кабинета, но достаточно часто используется опытными игроками для освоения новых технических приемов или изучения особенностей в правилах нового слота.

Игра с реальными ставками

Доступна исключительно для прошедших полномасштабную регистрацию в казино онлайн Украина Космолот пользователей (требование контролирующих деятельность игровых ресурсов государственных структур). В этом формате проведения игровых сессий клиент:

Активирует выбранный им автомат (представлены в виде активных иконок с логотипом устройства на главной странице сайта).

Устанавливает величину ставки (деньги зачисляются через депозит личного кабинета или бонусный счет).

Выбирает выигрышную линию (при наличии данной опции на выбранном слоте).

Активирует игру с помощью клавиши «Пуск» или «Старт».

Клуб Космолот онлайн формата работы требует обязательного подключения компьютерного устройства пользователя к интернет-пространству. Потребляемый ресурсом трафик не нуждается в высоких показателях по скорости передачи информации, поэтому игру можно проводить с помощью беспроводного мобильного подключения к сети. Пополнение или вывод выигранных денежных средств с депозита личного кабинет Cosmolot проводиться с помощью электронных переводов любым удобным для клиента способом (банковская карта, счет мобильного телефона, виртуальный кошелек). Безопасность проведения трансакций и сохранения конфиденциальных данных каждого члена клуба поддерживается на самом высоком уровне с предоставлением всех, установленных международными правилами гарантий.