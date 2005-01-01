Женские спортивные костюмы новая коллекция оптом

Несмотря на то, что этот комплект гардероба верхней одежды официально относится к формату «унисекс», прекрасная половина человечества уже давно определилась с его параметрами исключительно для женской аудитории. Речь идет о спортивных костюмах, а убедиться в правильности этого утверждения достаточно легко, открыв соответствующий раздел онлайн каталога https://kropiva.com.ua/catalog/zhenskie-sportivnye-kostyumy интернет-магазина одежды «Кропива». Сотни моделей только этого сезона представлены на его страницах:

С четкими цветными фотографиями костюмов различных ракурсов на манекенщицах.

С подробным описанием состава и вида используемой ткани, а также типа кроя.

Для наступившей осени и будущей зимы наличие такого костюма в гардеробе должно быть обязательно у любой девушки не зависимо от ее спортивных предпочтений. Удобные и комфортные они подходят как для повседневной домашней носки, так и для прогулки, похода в магазин или поездки за город.

Особенности женских спортивных костюмов

Любая женщина хочет выглядеть оригинальной и не повторимой во всем, включая спортивную одежду. Именно поэтому дизайнеры решили выпускать такой массовый продукт, как спортивные костюмы в эксклюзивных вариантах исключительно для прекрасной половины человечества:

Самые разнообразные цветовые решения.

Свободный или наоборот облегающий крой.

Необычные фасоны и стили для капюшонов и воротов.

Классические и инновационные ткани для пошива.

Все это выпускается небольшими партиями и встретить 2-х девушек в одинаковых спортивных костюмах практически невозможно. Оптом в магазине «Кропива» считается всего лишь 4 костюма одной модели. Правильно подобранный спортивный женский костюм легко подчеркнет достоинства фигуры и скроет при необходимости какие-либо недостатки.

Прямые поставки от производителей

С учетом того, что поставки спортивных костюмов в магазин «Кропива» осуществляются непосредственно с предприятий их производителей, минуя многочисленных посредников. Реализация продукции проходит в оптовом и мелко оптовом формате с помощью онлайн каталога через официальный сайт, а значит с минимальной торговой наценкой, проведение закупок в нем будет по настоящему выгодным для клиентов. К этому следует добавить высокий уровень сервиса:

Интернет-магазин https://kropiva.com.ua/ работает круглосуточно без перерывов и выходных.

На сайте имеется опция для онлайн связи с консультантом, который поможет с проведением выбора и оформлением покупки.

Доступ к виртуальному каталогу не требует предварительной регистрации и предоставления личных данных.

Заказы принимаются в онлайн формате.

Ассортимент более 10 тысяч моделей мужской, детской и женской одежды для оптовых и мелко оптовых покупателей.

Для постоянных клиентов предусмотрены выгодные бонусные программы и скидки. Качество и оригинальность представленных в каталоге моделей одежды подтверждено сертификатами, ознакомиться с которыми можно в соответствующем разделе интернет-ресурса магазина.