Люди проти комп'ютерів: в найближчі чотири роки машини відберуть 85 млн робочих місць № 12 (702) 23-30 жовтня 2020 року Але експерти заспокоюють - з'являться нові варіанти для працевлаштування представників виду Homo Sapiens Зараз в світі відбувається четверта технологічна революція, і людству доводиться підлаштовуватися під умови, що змінюються на ринку праці. У найближчі чотири роки машини будуть займати більш 20 млн робочих місць в розвинених країнах щорічно. Нинішня економічна криза може прискорити трансформацію ринку праці по заміні живих людей на роботів і програмне забезпечення. До таких висновків прийшли експерти Всесвітнього економічного форуму в доповіді "The Future of Jobs 2020". За їхніми оцінками, впровадження нових технологій і автоматизація операцій бізнесом приведуть до втрати 85 млн робочих місць в 26 найбільших розвинених і країнах, що розвиваються до 2025 року. - Пандемія COVID-19 прискорила появу того, що вважалося майбутнім ринку праці, - заявила керуючий директор ВЕФ Саадія Захід. - Зростаюча автоматизація операцій і наслідки рецесії, викликані пандемією коронавіруса, посилили нерівність на ринку праці і звели нанівець приріст зайнятості, зазначений після глобальної фінансової кризи 2007-2008 рр. Вікно можливостей, яке створюють ці зміни для бізнесу, швидко закривається. Керівники 84% компаній планують прискорити реалізацію планів діджіталізаціі робочого процесу, в тому числі за рахунок істотного збільшення обсягу вилученої роботи. Частка працюючих віддалено співробітників компаній може досягти 44%. При цьому 78% опитаних вважають, що це негативно позначиться на продуктивності праці. Згідно з даними доповіді ВЕФ, представники 43% компаній планують скорочувати число співробітників у зв'язку з впровадженням технологій, 41% мають намір активніше використовувати підрядників для виконання спеціалізованих функцій, 34% збираються нарощувати штат у зв'язку з інтеграцією технологій. - До 2025 року компанії ділитимуть порівну роботу між людьми і машинами, - йдеться в дослідженні "The Future of Jobs 2020" .- Затребуваність функцій, в яких використовуються навички взаємодії з людьми, буде рости. Машини будуть фокусуватися переважно на обробці даних, виконанні адміністративних завдань і рутинних операцій для "білих комірців". Керуючий директор ВЕФ Саадія Захід підкреслила, що в майбутньому найбільш конкурентоспроможними будуть компанії, які "багато вкладали в людський капітал, в навички і компетенції своїх співробітників". Правда, не все так страшно. Сучасні луддити, які вже готуються оголосити війну штучному інтелекту, можуть заспокоїтися. На зміну втраченим робочих місць будуть створюватися нові. У найближчі роки з'явиться 97 млн нових, більш адаптованих до "нових умов поділу праці між людьми, машинами і алгоритмами". Вони будуть з'являтися в різних сегментах економіки догляду (care economy), в технологічних галузях, які відносять до Четвертої промислової революції, включаючи штучний інтелект, а також в сфері створення контенту. Очікується зростання попиту на співробітників, які зможуть заповнити вакансії в сфері "зеленої" економіки, а також нові позиції в інженерній діяльності, сфері хмарних обчислень і розробки нових продуктів. Кому готуватися на вихід Найвищі шанси втратити роботу через машини - у тих, хто виконує саму некваліфіковану роботу. Наприклад, онлайн-магазин Amazon вже давно тестує доставку дронами. В цьому році вони пішли далі і представили дрона-охоронця, який поки буде тільки знімати все, що відбувається на ввіреній йому території, тобто, по суті, замінить людину-охоронця. Найближчим часом дрони почнуть замінювати листонош. У західному світі компанії збираються застосовувати їх для доставки в сільській місцевості. Така доставка буде майже в три рази швидше і на 60% дешевше, ніж доставка електричними фургонами. Уже зараз американський поштовий оператор UPSс допомогою дронів доставляє ліки для літніх людей в США. Також під загрозою опиниться працю водіїв. Нікого сьогодні вже не здивувати безпілотним метро. У найближчому майбутньому весь міський транспорт може бути повністю автоматизованим. Уже зараз складно зустріти в транспорті кондуктора - їх замінюють системи оплати за електронними картками. Слідом роботи замінять водіїв. Не дарма великі компанії розробляють системи штучного пілотування автомобілів. Продовжить скорочуватися кількість працівників і в сільському господарстві. Уже зараз навіть великі українські агрохолдинги контролюють весь процес, пов'язаний з обробкою полів: на кожному тракторі або комбайні встановлено безліч датчиків, які показують його швидкість, передають інформацію про його місцезнаходження в просторі, з якого можна зробити висновки, яка частина поля оброблена, навіть витрата палива контролюється в реальному часі. І якщо тракторист вирішив злити каністру солярки для власних потреб, оператор все це бачить. У такій ситуації вже в найближчі роки можна припустити, що праця тракториста замінить штучний інтелект. Загалом, висновок простий - чим більше ви кваліфікований фахівець, тим більша ймовірність, що замінити вас поки не вийде. Ну і не варто впадати у відчай тим, хто потрапить під скорочення, адже в майбутньому обов'язково з'являться професії, яких немає сьогодні. На кого варто перевчитися Експерти кажуть, що в найближчі роки нам доведеться мало не раз на 10-15 років міняти свою професію докорінно або освоювати суміжну спеціальність. Таким буде світ вже найближчим часом. Фахівці hh.ua кажуть, що найближчим часом будуть затребувані інженери. - Інженери, інженери і ще раз інженери, - кажуть фахівці. - Причому різні. Інженери-електрики, інженери-механіки, -будівельники , -електроніка ... Ці фахівці мають високий попит у багатьох країнах світу, включаючи Канаду, США, Німеччину, Іспанію, Чилі, Нової Зеландії. В Україні нестача цих фахівців гостро відчутна -за останні п'ять років попит на інженерів різко виріс. І це не дивно. Яке виробництво обійдеться без цих людей? Крім того, в доступному для огляду майбутньому будуть традиційно затребувані IT-фахівці. - Програмісти, розробники, адміністратори мереж і баз, модератори, фахівці з робототехніки, з інформаційної безпеки, web-дизайнери - всі вони затребувані, - кажуть фахівці з кадрів. - Однак слід особливо виділити розробників програмного забезпечення. В сучасну цифрову епоху неважко зрозуміти, чому попит на цих фахівців зростає і зростає. З переходом в Діджитал-епоху потреба в грамотно побудованих сайтах і програмах зростає, як ніколи раніше. Також нарозхват будуть аналітики Big Data. Ці люди будуть перетворювати великі дані в ту чи іншу інформацію, яка потрібна замовнику. - Ці фахівці вивчають і аналізують масиви даних, що містять розрізнену інформацію - результати досліджень, ринкові тенденції, переваги клієнтів, - кажуть експерти. - Дослідження і аналіз такої інформації може призвести до нових наукових відкриттів, підвищенню ефективності роботи компанії, нових можливостей отримання доходу тощо. Основне вміння фахівців з вивчення даних - бачити логічні зв'язки в системі зібраної інформації і на підставі цього розробляти ті чи інші бізнес-рішення, моделі. Перспективною називають таку нову професію, що трейдери альтернативних валют і криптографічні фінансисти. Експерти кажуть, що зараз кожен п'ятий житель Землі готовий інвестувати в криптовалюту. Тому сьогодні університети Пенсільванії, Нью-Йорка і Сан-Паулу готують дипломованих фахівців в цій області. Якщо ви віддаєте перевагу менш технологічній професії, то і тут є куди звернути погляд. Найближчим часом, як і раніше будуть затребувані лікарі. І пандемія коронавіруса тільки підтверджує тезу, що лікуватися люди будуть завжди. Крім вірусологів, будуть потрібні стоматологи, анестезіологи, дієтологи, імунологи, пластичні хірурги, і фармацевти без праці знаходять місце під сонцем. До того ж лікарі і медичні консультанти за кордоном - одні з найбільш високооплачуваних фахівців. Тренд останніх п'яти років - лікар загальної практики. Цей лікар не спеціалізується в якійсь конкретній галузі медицини. Він володіє загальними знаннями про всіх типах захворювань для діагностики та лікування різних недуг і інфекцій.

