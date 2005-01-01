В Україні з'явиться Нацреєстр донорів крові

Його створення передбачено законом про донорську кров, підписаним президентом Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові". Як повідомила прес-служба глави держави, документ "визначає принципи державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування і реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.

Новий закон також визначає стандарти безпеки і якості донорської крові для отримання українцями рівного доступу до неї і в необхідній кількості.

- В Україні має бути створений уповноважений орган з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їх діяльністю та збору інформації, що стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов'язаних з операціями з донорською кров'ю, - зазначила прес-служба.

Анонсовано також створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, які не можуть бути донорами, і його інтеграцію в eHealth.

Очікується, що за допомогою прийнятого документа вітчизняне законодавство адаптується до правової системи Євросоюзу в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Новий закон "Про безпечність та якість донорської крові та її компонентів", який передбачає наближення України в цій сфері до європейських стандартів, у Верховній Раді прийняли 30 вересня.