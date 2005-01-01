У Сахарі і її околицях знайдено більше мільярда дерев

Виявилося, що пустеля не так вже порожня.

Навіть в найбільш посушливих областях Сахари на два гектари площі припадає більше одного дерева.

В "безплідній" Сахарі і її околицях вчені виявили 1,8 мільярда дерев. Несподіване відкриття відбулося завдяки супутниковим знімкам з високою роздільною здатністю, штучного інтелекту і працьовитості дослідників.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Nature.

Вчені обстежили область площею 1,3 мільйона квадратних кілометрів (це приблизно дві Франції). В основному вона припадає на Західну Сахару і Сахель (область посушливих саван на південь від пустелі).

Дослідники використовували супутникові знімки, на яких можна розрізнити об'єкти розміром від 0,5 метра. Відзначимо, що можливість отримувати такі детальні фотографії з орбіти з'явилася не так вже давно. І тепер вони змінили уявлення вчених про Сахару.

З'ясувалося, що в пустелі досить багато дерев. Навіть в так званих гіперзасушливих областях на один гектар доводиться в середньому 0,7 дерева, а в просто посушливих на одному гектарі вміщується майже десяток зелених красенів. На південь від пустелі дерев, зрозуміло, було ще більше.

"Ми були дуже здивовані тим, що в пустелі Сахара росте так багато дерев", - зізнається перший автор статті Мартін Брандт (Martin Brandt) з Копенгагенського університету.

Навіть в найбільш посушливих областях Сахари на два гектари площі припадає більше одного дерева.

Зрозуміло, вченим було б не під силу "вручну" порахувати 1,8 мільярда дерев на більш ніж 11 тисячах знімків. Цю роботу вони доручили штучному інтелекту.

Однак нейронну мережу потрібно навчити розпізнавати дерева різних видів, що ростуть в різних ландшафтах і з різною густотою. Для цього Брандт вручну зазначив на знімках понад 90 тисяч дерев. На це у нього пішов цілий рік.

Ця праця не пропала марно. Нескладно підрахувати, що якщо на 90 тисяч дерев пішов рік, то на 1,8 мільярда знадобилося б двадцять тисячоліть. А штучний інтелект виконав цю роботу за кілька годин. На ділянці суші розміром з велику державу було нанесено на карту буквально кожне дерево з діаметром крони від двох метрів.

"Інші дослідження засновані на оцінках та екстраполяціях. Тут же ми безпосередньо бачимо і враховуємо кожне дерево. Це перша повна оцінка", - зі зрозумілою гордістю відзначає Брандт.

Вчені не тільки дізналися несподіваний факт про живий світ Сахари. Тепер вони можуть відслідковувати, як кількість дерев в пустелі змінюється з часом. Це дозволить краще уявити собі наслідки діяльності людини, в тому числі пов'язані з глобальним потеплінням.

Також тепер автори розраховують застосувати свій підхід до інших регіонів. Їм належить багато роботи. Адже посушливими ландшафтами зайнято близько 65 мільйонів квадратних кілометрів земної поверхні (це майже чотири площі Росії).