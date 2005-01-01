Несколько правил заказа пиццы для друзей, для семьи

Еще совсем недавно многие и не подозревали, что можно заказывать недорогую еду на дом. Теперь же пицца, суши, роллы и другие вкусные блюда могут оказаться на вашем столе по одному телефонному звонку или в несколько кликов на компьютере. Быструю доставку вкуснейшей пиццы в Киеве вы можете заказать в Mister Cat по ссылке https://mistercat.com.ua/pizza в любое время суток.

5 правил выбора вкусной пиццы

Пицца – это блюдо, широко распространенное в Италии и нашедшее своих поклонников по всему миру. Всем хорошо знакома круглая лепешка, покрытая толстым слоем начинки, обязательным ингредиентом которой являются томаты и расплавленный сыр (чаще всего моцарелла). Существует огромное разнообразие пиццы и по величине, и по начинке, и по цене. При заказе пиццы на дом следует придерживаться нескольких правил.

Определитесь, для кого вы заказываете пиццу: для себя одного, семьи из 3-4 человек, внезапно нагрянувшей компании друзей. В зависимости от этого выбирайте размер блюда. Существуют размеры M, L, XL. Принятые диаметры: M – 26 см, L – 30 см, XL – 40 см. Нужно рассчитать так, чтобы всем досталось по хорошему куску. Но нежелательно, чтобы пицца оставалась, ее нужно есть только свежей, в разогретом виде она теряет часть своих вкусовых качеств. Важной характеристикой пиццы является толщина теста. Есть американский вариант с толстым слоем теста и итальянский, где лепешка очень тонкая. Первый вариант более предпочитают мужчины (такие пиццы более сытные), второй – женщина (они следят за фигурой). Выясните, кто какой пицце отдает предпочтение. Очень сложно выбрать из огромного многообразия видов пиццы такую, чтобы удовлетворила вкусы каждого. Кому-то нравится пицца с мясом или птицей, кому-то с грибами, кому-то с морепродуктами, кому-то чисто сырная, кому-то просто овощная. Поскольку вкусы у всех разные, можно заказать несколько небольших пицц или одну большую, которая нравится многим и еще одну маленькую для индивидуальных предпочтений. Если вы предполагаете употребление алкогольных напитков, то выбирайте пиццу, гармонирующую по вкусу с ними. Пиво – демократичный напиток, с ним соотносятся любые пиццы, а вот под вино лучше подойдут кругляшки с сыром или морепродуктами. Следует учесть и цену пиццы. Чаще всего это недорогое блюдо, потому его так любит молодежь – студенты, молодые семьи.

Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать такую пиццу, которая порадует и вас, и ваших друзей.