В Україні почнуть ставити на облік користувачів В контакті

Щоб прийняти таке рішення і розробити систему, потрібен час.

Українські користувачі ВКонтакті можуть дати відбій тривозі: в найближчі півроку їх на поліцейський облік ставити не будуть. А може, не будуть і потім - все залежить від того, як в результаті буде виглядати національна програма кібербезпеки.

- Згідно із затвердженою Стратегії національної безпеки України протягом півроку буде розроблена нова Стратегія кібербезпеки України, а також стратегія інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі" ВКонтакте "і, при необхідності, інших соцмереж, які перебувають під контролем держави-агресора, буде обговорюватися в рамках реалізації згаданих стратегій, - повідомили в Радбезі у відповідь на запит телекомпанії.

Відзначимо формулювання: питання "буде обговорюватися", однак яке рішення буде прийнято, на даний момент залишається лише гадати. Хоча в РНБО і наполягають на тому, що доступ до російських соцмереж, зокрема "ВКонтакті", загрожує національній безпеці України, оскільки є одним з інформаційно-психологічних засобів гібридної війни.

- Користування ресурсами ВКонтакті і поширення відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, яка вимагає нейтралізації, - наголошується в повідомленні РНБО.

25 вересня секретар Радбезу України Віталій Данилов заявив, що українські силовики збираються звернути увагу на українських користувачів ВКонтакті і поліція буде ставити їх на облік.

- Справа в тому, що зараз система, яка починає працювати - ми щодо всіх цих користувачів матимемо розуміння. Вони будуть знаходитися на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певні клопоти з нашої поліцією, з нашими силовими структурами, - повідомив Данилов.

Що було раніше

12 вересня 2020 року "ВКонтакті" заявила, що обійшла блокування в Україні. У повідомленні на українській мові сказано, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без всяких VPN". Після цього в Україні активізувалася протидія роботі російської соцмережі. У Мінкульті заявили, що вимагатимуть від Apple і Google заблокувати для українських користувачів можливість завантажувати додаток ВКонтакті, а в Радбезі відзначили, що роботи по блокуванню ВКонтакті ведуться з залученням міжнародних партнерів.

Потім в РНБО вирішили, що ефективним способом боротьби з поширенням російського додатку буде поліцейський облік користувачів. У відповідь керівництво ВКонтактеі заявило, що готове користувачів захищати і проти переслідувань будь-якої людини за користування тими чи іншими ресурсами.

Історія питання

Російські соціальні мережі "Вконтакті" і "Однокласники" в 2017 році заборонили на три роки за рішенням РНБО з подачі президента Петра Порошенка. У травні 2020 го Володимир Зеленський, змінивши попередника в президентському кріслі, продовжив заборону на термін до 2023 року.

Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачів мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) і Yandex, соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакті" (www.vk.com) і "Однокласники" (www. ok.ru).