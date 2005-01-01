Как происходит обработка зерна Пиригреном

Метод небулизации становится востребованным среди отечественных аграриев. С его помощью можно быстро очистить зерно от насекомых, клещей и моли без периода экспозиции. В качестве инсектицида для распыления хорошо зарекомендовал себя препарат «Pirigrain».

Что из себя представляет инсектицид «Пиригрен»

«Пиригрен» – это жидкий препарат на основе пиримифос-метила. Предназначен для уничтожения вредоносных насекомых (долгоносиков, хрущаков и т.д.), моли и клещей. Уже через 72 часа с момента применения взрослые особи устраняются в полном объеме. Срок действия – от 3 месяцев до 1 года в зависимости от дозирования.

Инсектицид является абсолютно безопасным для урожая. При максимальном дозировании (8 л/100 т) содержание пиримифос-метила в пшенице составляет всего 4 мг/кг (допустимая норма – 5 мг/кг). В итоговом продукте (хлеб, пиво и прочее) следов препарата не остается.

Как проводится обработка зерна холодным распылением

По принципу действия небулизация схожа с дезинсекцией холодным туманом, только обрабатывается не помещение, а урожай. При загрузке в хранилище зерно в поточном режиме равномерно покрывается мелкими частицами вещества (10-20 микрон). Это происходит благодаря подаче препарата и сжатого воздуха в сопло форсунки. Уровень давления регулируется.

Проводить небулизацию можно также и в процессе хранения. Однако в таком случае могут возникнуть трудности, касающиеся конструкции элеватора и наличия специальных емкостей. Поэтому оптимальным решением будет уничтожать насекомых во время загрузки или выгрузки урожая.

Основным фактором, влияющим на длительность защиты от вредителей, является дозирование. При минимальной концентрации (4 л/100 т) эффект продлится 3 месяца. Средняя дозировка (6 л/100 т) обеспечит защиту на 6 месяцев, максимальная (8 л/100 т) – на 1 год.

Какое оборудование используется для обработки

Для внесения препарата «Пиригрен 50» используется переносное или стационарное распылительное оборудование от компании Sojam. Основные составляющие аппарата – насос и форсунки. Характеристики распылителя:

Максимально допустимая высота обработки – 100 м;

Скорость подачи зерна – от 20 до 1125 т/час;

Минимальная температура во время обработки – 100С;

Скорость подачи инсектицида – от 0,5 до 45 л/час;

Параметры давления – от 3 до 12 бар.

Препарат применяется в чистом виде, без разбавления. Обработка проводится в автоматизированной системе замкнутого типа, поэтому контакт препарата с человеком минимальный. От оператора требуется только открыть емкость и поместить в нее всасывающую трубку.

Преимущества обработки урожая инсектицидом «Пиригрен»

Небулизация является оптимальным решением проблемы с вредителями в элеваторах и других типах хранилищ. Применение этого метода позволяет:

Избавиться от насекомых, моли и клещей всего за 72 часа;

Не проводить повторную обработку. Дозирование можно подобрать точно под срок хранения зерна;

Сэкономить средства. Оборудование для небулизации работает экономно, максимальный расход – 8 л на 100 т. При этом протравливать нужно только урожай, дезинсекция хранилища не обязательна;

Использовать зерно сразу, без периода дегазации или экспозиции.

Также стоит отметить, что при корректной эксплуатации «Пиригрен» безопасен для персонала и окружающей среды.

Выводы

Холодное распыление инсектицида – это эффективный и экономный способ борьбы с вредителями. Применяется небулизация обычно во время загрузки/выгрузки запасов. Для этого используют распылительное оборудование, совместимое со всеми типами механизированных элеваторов.