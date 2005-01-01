Вибори можуть значно погіршити ситуацію з коронавірусом в Україні

Сьогодні в Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності коронавірусів. Кількість інфікованих на добу досягло 6719 чоловік.

Кількість тих, хто захворів, стає дедалі більшою протягом останнього місяця.

Крім антирекорду за кількістю хворих, є й інші, не менш сумні, статистичні дані. За минулу добу в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусів, помер 141 чоловік. Це найбільший показник смертності від хвороби за весь час пандемії в Україні.

Разом зі збільшенням захворюваності, природно, збільшується і кількість бажаючих здати тест на коронавірус або тих, кого на тестування відправляють сімейні лікарі. Наприклад, за минулу добу зроблено майже 63 000 тестувань по всій країні. З них майже 33 000 - методом ПРЦ.

У сухій статистиці слід розуміти, що в комунальних поліклініках величезні черги.

У черзі - велика кількість людей, бажаючих здати тест на Covid-19. Природно, заходи безпеки дотримані мінімально. І вони ігноруються вже давно. Щоб переконатися в цьому, досить скористатися будь-яким видом громадського транспорту або відвідати супермаркет, не кажучи вже про ринки.

Однак є підстави вважати, що і ці показники применшені. Адже попереду вибори. Вводити жорсткий карантин або тим більше переносити їх дату - непопулярне рішення.

Чи розуміють небезпеку і в "Слузі народу". Так, депутат від пропрезидентської партії Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв'язку з пандемією Covid-19.

За словами Грищеноа, метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему і забезпечення протидії поширенню Covid-19, епідемії грипу і ГРВІ, щоб знизити рівень загрози життю і здоров'ю населення.

Тим часом вибори відбудуться вже цієї неділі. І є висока ймовірність, що після черг, утворених на ділянках, нас чекає новий сплеск хвороби.

Найнебезпечнішим він виявиться для найбільш вразливої до хвороби частини населення - пенсіонерів і людей у віці 55+. Вони традиційно є стійким електоратом зі слабкими пацієнтами, оскільки, як правило, вже мають супутні захворювання.