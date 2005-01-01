Свій бізнес: як карантин впливає на роботу і плани

Масові скорочення, закриття бізнесів і загальна ситуація на ринку праці призвели до того, що українці все частіше стали замислюватися про відкриття своєї справи. У новому опитуванні OLX більше тисячі власників онлайн-бізнесів розповіли про вплив карантину і планах на майбутнє.

Результати дослідження дозволили намалювати портрет середньостатистичного онлайн-підприємця. Це чоловік 25-44 років, який проживає в одному з міст Київської області. В цілому грошей йому вистачає, але для комфортного життя замало, тому близько п'яти років тому він вирішив продавати товари / послуги в інтернеті.

У половині випадків онлайн-продавці є засновниками бізнесу, які працюють самостійно. У кожного четвертого-п'ятого є партнери, ще приблизно стільки ж набрали штат до 10 осіб, у 6% - понад 10 співробітників.

Основна причина відкриття бізнесу - бажання заробляти більше грошей (37%). На другому місці (19%) респонденти назвали можливість працювати з будь-якої точки, на третьому - можливість поєднувати постійну роботу з бізнесом в інтернеті (10%).

Незважаючи на триваючу пандемію, три чверті опитаних підприємців будують плани: більше половини респондентів в найближчі півроку хочуть нарощувати темпи і обсяги продажів. Домагатися бажаного збираються переважно за рахунок нових товарів і послуг (61%) і додаткового вкладення в рекламу (50%).

Третина підприємців вважають, що розвивати онлайн-бізнес в Україні під час карантину легко, а 44% не змогли дати відповідь на це питання.