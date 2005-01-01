100 років тому депутати продавали квитки на свої засідання

Центральну Раду України згадують сьогодні всі політичні сили. Природно, в своїх інтересах і в своїй концепції. Хтось ( "романтики") називає її першим парламентом країни. Інші (більш обережні в судженнях, умовно - "ліберали") говорять про "передпарламентарі", натякаючи на недотримання виборного принципу при її формуванні. Треті ( "ліві") в судженнях однозначні - це був "НЕДОпарламент". Але всі вони сходяться в одному - поява ЦРУ стало для України явищем знаковим, визначальним. Шансом для самовизначення.

"Грушевський прийде - порядок наведе"

Днем народження Центральної Ради офіційно вважається 4 березня 1817 року. Тоді в українському клубі "Батьківщина" (вул. Володимирська, 42) було прийнято рішення об'єднати всі українські національні організації в одну і очолити рух. Втім, Центральна Рада так і могла залишитися всього лише проектом. Усередині націоналістів не було єдності в питанні, за якими принципами формувати об'єднання. Молоді патріоти і представники багатьох соціалістичних товариств наполягали на партійному принципі видачі мандатів, в свою чергу члени досить великого Товариства українців-прогресистів вважали, що Рада повинна формуватися на базі їх суспільства. Сперечалися годинами, до хрипоти, але поступатися ніхто не хотів. Попередньо все ж домовилися про партійні списки, але із застереженням - повернутися до питання після приїзду до Києва Михайла Грушевського, обраного тут же заочно головою УЦР. Альтернативи кандидатурі історика не було, і з цим погодилися всі сторони.

- Оскільки всі ми, - згадував громадський діяч Євген Чикаленко, - вважали його тоді "некоронованим королем України", який приїде і наведе в усьому порядок.

Моральні авторитети

"Роль особистості в історії" - це як раз про Центральну Раду. Авторитет Грушевського був настільки високий, що жодне ключове засідання, жоден знаковий мітинг депутати просто не проводили, якщо Михайло Сергійович не міг прийняти в ньому участі. Цікаво, що він був не тільки знаменитий історик і видатний громадський діяч, але і успішний бізнесмен. Ще працюючи у Львівському університеті (тоді Львів входив в Австро-Угорщину), він побудував шестиповерховий прибутковий будинок в елітному районі Києва на вулиці Паньківській. Цей бізнес приносив достатній дохід і цілком забезпечував все сімейство Грушевських.

Іншим незаперечним моральним авторитетом для ЦРУ і справжнім "сірим кардиналом" був Володимир Винниченко - письменник, драматург, художник. Але, головне, невиправний бунтар і революціонер. Через свій характер і незнищенну тягу до таємних організацій і протестів Винниченко не тільки не отримав вищої освіти (з Київського університету його відрахували ще на першому курсі через участь у студентських заворушеннях), але навіть з гімназії його виключили за написання революційної поеми. У Раді він відповідав за ключові - переговорні питання. Спочатку з Тимчасовим урядом - про автономію України, а потім і з "більшовиками".

Співали патріотичні пісні і засідали вночі

Сформована Центральна Рада розмістилася в будинку Педагогічного музею, де і проводила свої засідання. Перший час збиралися депутати вечорами, адже у більшості з них була основна служба, а депутатська робота була чимось на зразок "факультативу". Нормальним було, коли пленарні засідання закінчували опівночі, а то і пізніше. У більшості випадків сесії парламенту завершувалися (навіть якщо була глибока ніч) співом "Заповіту" і "Ще не вмерла Україна".

Пленарні сесії проходили в Троїцькому народному домі (Київський національний академічний театр оперети). Порядок денний оголошувався заздалегідь. Бути присутнім на засіданнях міг кожен охочий. Депутати розміщувалися в партері, а місця на гальорці займали глядачі - звичайні люди з вулиці. У Раду продавалися квитки, як в театр. Виручені гроші використовувалися на утримання самої ж ЦРУ. І ця послуга дійсно користувалася попитом, бувало, коли на дверях вивішували табличку "Вільних місць немає".

Втім, іноді депутати і самі йшли в народ. Беручи визначальні рішення, стверджуючи черговий Універсал, було прийнято оголошувати про це публічно. Депутатський корпус разом з головою виходили на Софіївську площу і урочисто зачитували тут документ.

Цікавий момент з життя першого українського парламенту - в будівлі, де засідала Рада, не було депутатської їдальні. Хтось із парламентаріїв ходив обідати додому (як, наприклад, сам Грушевський), хто багатший - відправлявся в ресторації і кафе, але були й такі, хто задовольнявся захопленим з собою бутербродом. Вважалося нормальним і те, що серед депутатів були цілі родини. Наприклад, викладач Київської Політехніки Олександр

Розігнали через скривдженого Deutsche Bank

28 квітня 1918 голи озброєний загін в складі півроти (близько 100 чоловік) німецьких солдатів з'явився в будівлі ЦРУ. Наказом голови окупаційної адміністрації генерал-фельдмаршала Германа фон Ейгхорна (загиблого вже через два місяці в Києві в результаті теракту, організованого есерами) діяльність Центральної Ради була припинена, а її члени розпущені по домівках. Під арешт було взято лише кілька представників силового блоку парламенту. Влада перейшла в руки гетьмана Скоропадського, до якого прихильна була Німеччина. Поширена версія - німці злякалися популярності українського парламенту і побоювалися, що він вийде з-під контролю. Насправді Ейгхорн оскаженів, дізнавшись про викрадення банкіра Абрама Доброго. Він спеціалізувався на процвітаючому цукровому бізнесі і був тісно пов'язаний з Deutsche Bank. Різка реакція німецьких властей була дивною, побічно викрадення Доброго позначалося на інтересах Німеччини. Фінансиста викрали з власної квартири, відвезли до Харкова, де і змусили підписати чек на 100 тисяч рублів. Замовниками та виконавцями виявилися кілька міністрів Ради.

Всі склади ЦРУ

З березня 1817 го по квітень 1918 року в Центральній Раді змінилося три склади.

Перший налічував 94 депутати. Включав не тільки громадських діячів, а й кількох військових, письменників, істориків і двох священиків.

Другий почав працювати 7 квітня. Членів було вже 141 чоловік. У ньому з'явилися Володимир Винниченко, Симон Петлюра. Працював в ньому і далекий родич Леніна, лікар Олександр Крупський.

Третій (і останній склад) включав в себе 655 осіб. Він почав роботу 7 серпня 1917 року і пропрацював до 28 квітня 1918 року.