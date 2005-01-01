Українці хочуть працювати поруч з будинком

Більшість наших співгромадян воліють працювати в пішої доступності від місця проживання.

Сайт з пошуку роботи Jooble провів дослідження, в ході якого з'ясував, як відстань від будинку до роботи впливає на вибір вакансій здобувачами. В ході опитування більше половини респондентів розповіли, що витрачають на дорогу до роботи менше години, 18% - до півгодини, 11% - до двох годин.

Автори дослідження виділили кілька головних побажань потенційних співробітників.

В першу чергу, здобувачі хотіли б, щоб дорога до роботи займала в середньому 30 хвилин пішки або 15-20 хвилин на транспорті. Головними плюсами близькості роботи до дому вони назвали можливість заощадити час і кошти, які вони хотіли б витратити на сон, особисте життя і домашні справи.

Також претендентам важливо знати район вакансії для того, щоб орієнтуватися, чи підходить вона їм чи ні. Цікаво, що людям, які проживають в містах з населенням до 1 млн, досить знати район міста, щоб зрозуміти, чи підходить вакансія з розташуванню. Для тих, хто живе в містах-мільйонниках, для орієнтації потрібна більш детальна інформація - назва мікрорайону, вулиці і навіть номер будинку.

Говорячи про зручне розташування місця роботи, респонденти також підкреслюють важливість хорошої транспортної розв'язки. Бажано, щоб дорога на роботу була без пересадок, були доступні кілька варіантів транспорту, а також щоб робота знаходилася в безпосередній близькості до метро.

Що ж стосується додаткових даних, наприклад, відстані роботи від центру, то претенденти рідко цим цікавляться. До того ж, іноді в містах бувають умовні центри, скажімо, історичні, які можуть суперечити географічним даним.