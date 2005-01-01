Как скачать и пользоваться мобильным приложением Вулкан Бет

Букмекерская компания ВулканБет на сайте http://stavkigruvulkan.com/download/ презентовала мобильное приложение. Теперь появилась возможность делать ставки на спорт, запускать слоты и производить транзакции на планшетах или смартфонах. Скачать программу можно на устройство с операционной системой Android или iOS. Программное приложение работает на территории Украины и за границей.

Описание приложения

Ставки на спортивные события раньше делали из дома или лично в букмекерской конторе. ВулканБет идет в ногу со временем и предлагает пользователям скачать приложение. Оно работает при слабом интернет-соединении, его удобно использовать в любом месте. Интерфейс простой и полностью русифицированный.

Преимущества приложения:

Высокая скорость работы.

Доступ к полному функционалу — спортивные события, слоты классические и 3D, live-игры, карточные, рулетка.

Вывод средств в гривнах, рублях или долларах.

Минимальная сумма для пополнения — одна гривна.

Круглосуточный доступ к техподдержке.

Поддержка различных платежных систем и банковских карт.

Много бонусов.

Организация работает официально и сотрудничает с СРО «Ассоциация букмекерских контор». Права игроков защищены законами Украины. VulkanBet существует с 2018 года, главный офис конторы располагается в Киеве. При возникновении вопросов стоит проконсультироваться со службой поддержки. Отправить сообщение возможно по электронной почте, через форму на сайте или по телефону.

Имеется адаптивная версия сайта, доступная на любых устройствах без скачивания ПО. На смартфоне проще использовать приложение. Тогда не придется каждый раз заново набирать адрес сайта и проходить авторизацию. Интерфейс программы специально разработан для смартфонов и планшетов.

Как установить приложение Вулкан Бет

Потребуется зайти на сайт и скачать приложение на телефон или на компьютер. При скачивании на мобильное устройство пользователь разрешает загрузку из неизвестных источников. Автоматически загрузится .apk файл. Если скачивание производится на компьютер, файл следует переложить на телефон через USB-кабель.

Далее зайти в Менеджер файлов или аналогичную программу. После клика по сохраненному файлу начнется установка. На экране появится уведомление о необходимости дать разрешение на внесение изменений и получение доступа к определенным разделам телефона. Загрузка завершится, если пользователь даст согласие на изменения. После окончания инсталляции остается запустить приложение.

Если не удалось произвести установку, следует зайти в настройки смартфона и дать разрешение на установку из неизвестных источников. Проблемы возникают при блокировке антивирусом. Необходимо открыть антивирусную программу и отключить блокировку файлов от непроверенных издателей.

Как пользоваться приложением

Делать ставки имеют право только зарегистрированные пользователи. Первый шаг — прохождение регистрации, подтверждение адреса электронной почты и мобильного телефона. Пользователь присылает скан паспорта и проходит верификацию. После подтверждения личности можно играть, как на обычном сайте stavkigruvulkan.com, но дизайн интерфейса упрощен, меньше баннеров и кнопок. Поэтому ускоряется загрузка, нет зависаний.

Ускорение работы необходимо, чтобы избежать ошибок. Например, в live-режиме коэффициенты меняются. Если сайт работает медленно, игрок не успеет поставить деньги. В приложении подобной проблемы не возникнет. Пользователям не придется искать зеркала портала или заново открывать сайт при возникновении неполадок на сервере. В программе все переходы производятся автоматически, при этом личный кабинет не закрывается.