МОН більше не буде рекомендувати молодшим класам вчитися вдома

Про своє бачення навчального процесу після вимушених осінніх канікул розповів в.о. міністра Шкарлет.

Сергій Шкарлет виступив за те, щоб учні молодших класів не йшли на дистанційне навчання після канікул. Своє бачення навчання в умовах пандемії в.о. міністра освіти і науки виклав в своєму телеграм-каналі.

- Багато матеріалів напрацьовано і вчителі в більшій мірі готові до роботи дистанційно. Інше питання - потрібно враховувати економічну складову і ту обставину, що дітей не просто залишати в будинку без нагляду. Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі і отримувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону деякі почнуть очне навчання, деякі, якщо це "червона" зона, залишаться на дистанційному. На жаль.

Хочу проінформувати, що ми спільно з Міністерством охорони здоров'я будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів - в залежності від епідемічного рівня: в змішаному або дистанційному форматах, - повідомив Шкарлет.

Раніше Кабінет Міністрів в рамках продовження адаптивного карантину до кінця 2020 року рекомендував школам влаштувати осінні канікули з 15 по 30 жовтня, а університетам перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада.