Зеленський впевнений, що імідж України за його президентства змінюється на краще

Фраза "Світ втомився від України" на міжнародному рівні більше не звучить, впевнений глава держави.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що імідж України в світі під час його президентства змінюється на краще. Про це Зеленський заявив під час щорічного послання до Верховної Ради 20 жовтня.

- На міжнародному рівні зникла фраза: "Світ втомився від України". Ми додали іміджу нашої країни новий сенс. На Україну почали дивитися по-новому. Україну почали приймати як конструктивного, надійного, а значить рівноправного гравця! - запевнив Зеленський.

Що стосується міжнародної політики, український лідер заявив про пошук Україною нових інструментів по поверненню окупованих територій, крім гарантованих Будапештським меморандумом.

- Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, але це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього, - підкреслив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна повернула питання Криму в міжнародний порядок денний, створюючи формат "Кримська платформа". Раніше під час візиту українського президента до Туреччини Зеленський і Ердоган заявили, що Україна і Туреччина співпрацюватимуть в питанні деокупації Криму.