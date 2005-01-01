Як батьківські установки впливають на розвиток і самооцінку дитини?

Те, якою виросте дитина, прямим чином залежить від ставлення до неї батьків. Саме в родині відбувається соціалізація дитини, саме тут юний член сім'ї отримує перші поняття про світ. Батьки впливають на самооцінку дитини. А сприйняття мамою і татом дитини, назване батьківськими установками, впливає на психічний і соціальний розвиток дітей. Існує кілька типів таких установок.

1. Прийняття. Являє собою найгармонійніший тип батьківської установки. Юний член сім'ї приймається таким, яким він є, з усіма недоліками і перевагами. Інтереси і бажання дитини поважаються, а його індивідуальність цінується. Таким чином, малюк виростає впевненим в собі, вміє також добре і адекватно оцінювати світ.

2. Поряд з прийняттям добре впливає на психічний розвиток дитини така установка, як соціальна бажаність. Батьки підтримують захоплення сина або дочки, високо цінують його здатності (як інтелектуальні, так і творчі). При цьому мама і тато підтримують точку зору дитини, пишаються ним, в конфліктних ситуаціях намагаються стати на його сторону. Діти виростають впевненими в собі, іноді зі злегка завищеною самооцінкою. Однак вони доброзичливі і соціалізовані.

3. Гіперопіка. Батьки надмірно емоційно близькі зі своїм чадом. Інакше це називається симбіозом, адже батьки вважають себе єдиним цілим зі своєю дитиною, постійно турбуються за нього. Останнім часом активно вивчається дитячими психологами і ще один підвид гіперопіки, званий «вертолітне батьківство». Характеризується воно тим, що навіть після того, як дитина залишає рідний дім, наприклад, їдучи вчитися в інше місто або знімаючи квартиру, батьки, як вертольоти, продовжують кружляти над ним і стежити невпинно за всіма аспектами її життя. Зрозуміло, в такій батьківській установці немає нічого хорошого, оскільки в разі постійного батьківського контролю у дітей розмиваються межі власного «я».

4 Гіперсоціалізація. Характеризується вимогою постійного послуху і постійної дисципліни, незважаючи на особисті бажання дитини. Батьки постійно хочуть контролювати її і бути в курсі всього того, що відбувається в її житті. Дитина відразу після школи або додаткових занять повинна йти додому, не зупиняючись ні з ким поговорити. Такі діти виростають з прихованою образою на батьків, в житті абсолютно несамостійні, а подорослішавши, прагнуть якомога швидше піти з сім'ї. 5. Емоційне відкидання. Дитина оцінюється як маленький невдаха. Мама і тато за щось злі на дитину, тому бачать в ній «цапа-відбувайла». Малюк виростає в атмосфері негативу і авторитарності батьків. Він стає забитим і замкнутим, з явно заниженою самооцінкою. Влаштуватися в життя в подальшому йому буває дуже і дуже важко.

6. Інфантилізація. Батько бачить дитину завжди в поганому світлі, з приставкою «не»: невмілим, неуспішним, несерйозним. Захоплення дитини здаються батькові несерйозними, прагнення і плани - не вартими реалізації. Батько при цьому прагне контролювати своє чадо і захищати його від небезпек навколишнього світу. Таким чином, діти виростають також із заниженою самооцінкою, вони вважають, що не здатні домогтися нічого серйозного в житті.

Всі ці установки - частина батьківського програмування. Мало хто здогадується, що своїми словами, вчинками, інтенціями, так само як і своїми заборонами або дозволами, батьки формують у дитини особливі програми, які вплинуть на все його подальше життя. Невірні установки можуть бути джерелом емоційних проблем дитини.