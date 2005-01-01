Як бути, якщо втомився від життя, страхів, хвороб і катаклізмів

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Віруючим у Христа людина стає, коли усвідомлює, що жити без Бога вона не може. З тієї самої секунди людина вже не належить собі, а належить цілком Богові. І життя вже не можна розглядати як тільки земне. Життя у Христі не має часових меж і рамок, а плавно і м'яко перетікає з земної поверхні у вічність, як річка впадає в море.

Яка різниця, хто вірує, де бути з Христом - тут, на землі, або в якомусь іншому вимірі? Головне - бути з Ним.

Складнощі і випробування, які оцінюються тільки з людської точки зору, дійсно страшні, жахливі і безнадійні. Але ті ж випробування, пропущені крізь призму Божественного світла, не лякають а є частиною дивовижного шляху, яким Христос нас веде до Отчого Дому.

Йдемо разом, а значить, всі бурхливі навколо нас пристрасті і стихії тільки лякають і здаються страшними і серйозними, насправді при першому ж наближенні вони вщент розбиваються об ступні Його ніг.

Так що не варто поспішати розірвати земні пута, важливо тут навчитися жити з Богом в радості, мирі, повній довірі і любові. Адже якими будуть наші відносини з Ним в цьому житті, такими вони відображені і в вічності.

Ми маємо унікальний шанс стати ще на землі іншими Богу, Його вірним співрозмовником, для цього потрібно увібрати море Божественного світла, яке дасть іскру нового життя.

Життя з Богом - вже рай, де б ми не знаходилися. Він завжди підтримає і дасть правильну пораду, наповнить радістю і світлом, подарує Свою турботу і любов.

А ось чого і правда треба боятися, так це втратити зв'язок з Ним. Гірше цього немає нічого на світі.