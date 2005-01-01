Що потрібно знати батькам, щоб уникнути помилок у вихованні дітей?

Більшість питань в темі дитячо-батьківських відносин виникає з приводу непростих взаємин з дітьми. Але поведінка дитини, її сформований характер - це цілий ланцюжок послідовних і систематичних дій самих батьків. Характер дитини, її поведінка в більшій мірі формується під впливом батьківських установок, найчастіше неусвідомлюваних самими батьками. Ми, батьки, робимо або не робимо щось, а потім пожинаємо плоди. Але це життя. І в ньому немає ідеальних мам і тат, як немає і ідеальних дітей. Головне в сім'ї - довірчі відносини, емоційна близькість, емпатія, прийняття дитини з її особливостями. Коли між батьками і дитиною встановлено контакт і батьки мають свій авторитет, то будь-які негативні прояви в поведінці свого чада набагато легше скорегувати. Найголовніше - зберігати довірчі і теплі відносини з дітьми, бути значущими для них дорослими, на яких вони будуть орієнтуватися. Кожне посаджене нами зернятко одного разу проросте, тому потрібно бути дуже уважними до того, що ми вкладаємо в наших дітей. Краще запобігти помилкам, ніж потім виправляти їх.

Як же потрібно поводитися батькам, щоб уникнути помилок виховання?

Основні правила:

1. Розумна любов. Без плекання, надмірних пустощів, надмірної похвали. Якщо робити з дитини свого кумира, є ризик, що він виросте нарцисом і егоїстом. Розумна любов має на увазі віру в дитину, турботу про неї, виховання в ній здорової особистості з адекватною, а не завищеною або заниженою самооцінкою. Не перестарайтеся з любов'ю, так само як і з нелюбов'ю.

2. Заохочення самостійності і ініціативи. Не потрібно забороняти дитині вирішувати будь-які складні завдання тільки з тієї причини, що вона цього ще не вміє. Потрібно зробити разом з нею, допомогти їй. Але не говорити: «У тебе нічого не вийде», «Ти ще малий для цього», «Ти не вмієш» і т. п.

3. Довірчі відносини. Побудувати їх необхідно, адже вони - основа виховання здорової та успішної особистості. Дитині важливо бути прийнятим, почутим, йому важливо знати, що його розуміють, підтримують, що він може поділитися з дорослим своїми переживаннями, думками, емоціями і не буде відкинутий. Довірчі відносини забезпечують емоційну близькість, що є запорукою гармонійних відносин між дитиною і дорослим.

4. Збереження батьківського авторитету. Якими б теплими не були відносини, все ж необхідно дотримуватися розумної дистанції і залишатися для дитини значущими дорослими, які мають беззаперечний авторитет. Батьки - зразок поведінки для дітей. Як свідчить англійське прислів'я: «Не виховуйте дітей - все одно вони будуть схожі на вас. Виховуйте себе ».

5. Проводьте більше часу з дітьми. Важливо, щоб діти відчували себе потрібними, улюбленими, прийнятими. Батьків і дітей зближують спільні ігри, прогулянки, заняття. Як сказала Естер Селсдон: Якщо Ви хочете виростити хороших дітей, витрачайте на них в два рази менше грошей і в два рази більше часу.

Любіть своїх дітей, робіть їх щасливими, сійте добрі насіння, щоб в майбутньому пожинати добрі плоди!