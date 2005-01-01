Як Церква радить голосувати на виборах

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

25 жовтня в Україні відбудуться вибори. За їх підсумками відбудеться оновлення складу представників різних політичних сил в органах місцевої влади.

Що ж може бути важливим для кожної віруючої людини в умовах відповідного голосування?

По-перше, не можна торгувати своєю совістю. Адже ми, віддаючи свій голос за гроші або якісь матеріальні заохочення, не тільки стаємо співучасником прямого підкупу виборців. На нашій совісті будуть лежати і наступні злочини людини, що рветься в кабінети влади. Оскільки якщо вона вже зараз йде на корупційну схему з тим, щоб забезпечити собі перемогу на виборах, то що зможе зупинити його від більш серйозних правопорушень в ситуації, коли вона уже буде наділена широкими повноваженнями? Питання, як ми всі розуміємо, риторичне. Але ж цей момент дуже важливий, з огляду на те, як часто страждають прості українці від відсутності елементарних умов для нормального життя (інфраструктура, медичне забезпечення і т.д.) в своїх регіонах.

По-друге, наш вибір повинен бути свідомим. Наприклад, виникає ситуація - хтось ратує за легалізацію проституції або нав'язування суспільству чужих норм моралі цінностей. При цьому в його програмі є й інші пункти, які виглядають цілком прийнятно з точки зору забезпечення інтересів суспільства і держави. Чи варто віруючій людині голосувати за такого кандидата? Думаю, що найкращою відповіддю на це питання стануть наступні слова з Соборного послання святого апостола Якова: "Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Тож, одне джерело не може виливати солону і солодку воду ".

Виходячи з цього, вибір повинен бути не тільки свідомим, але і однозначним. Адже йти на компроміс зі своєю совістю означає йти проти тих основ, на яких покоїться наша віра.

По-третє, необхідно цінувати своє право на голосування, оскільки на кожному з нас лежить відповідальність за майбутнє України. І тому всім нам потрібно прийти на вибори і зафіксувати там свою позицію, підтримавши близькі нам цінності - прагнення до миру, гарантування всебічного розвитку нашої Вітчизни і нашого народу, забезпечення громадської і міжконфесійної стабільності, повагу до прав всіх без винятку українців, відсутність дискримінації за релігійною ознакою і т.д.

При цьому важливо, щоб кожен з нас при виборі керувався мудрими словами святителя Феофана Затворника: "Хто в світі з совістю, той в світі з Богом".