Як отримувати пасивний дохід: топ-ідеї

Найефективніші види для вкладень і заробітку.

За допомогою пасивного доходу можна заробляти гроші, використавши мінімальні зусилля. Такий вид доходу не залежить від основної діяльності, проте може приносити фінанси в ваш бюджет.

- Дуже зрозумілим і ефективним інструментом є облігації, які можуть вам принести в середньому від 6 до 20% доходу. Ще один вид ефективного пасивного доходу - це дивідендні акції. Ви можете купити акції як вітчизняних компаній, так і іноземних. Розмір доходу може скласти від 5 до 20%. Також вдалим видом пасивного доходу може стати комерційна нерухомість. Ви можете купити вигідний об'єкт нерухомості, розділити його на частини, наприклад, офісні приміщення, а потім здавати їх в оренду. Цей вид принесе вам найвищі доходи - від 15 до 30%, - розповідають фінансові експерти відеоблогу "Quantum Invest".

Топ-ідеї отримання пасивного доходу

Франшиза. Якщо ви володієте бізнесом, вже розкрученим і прибутковим, пасивний дохід можна отримувати по франшизі. Надаючи менш відомим компаніям власну стратегію заробітку (слоган, бренд), продавець франшизи отримує щомісячні виплати - роялті.

Онлайн курси і майстер-класи. Якщо ви знаєте те, чого не знають інші, то можна запустити серію навчальних курсів. Формат майстер-класу може бути різним: відеоролик, аудіокнига, інструкція на сайті, офлайн-школа. Важливо, щоб ваші студенти були задоволені якістю матеріалу і отримували нові знання.

Майнінг криптовалюта. Криптовалюта - різновид електронних грошей. Їх придумали відносно недавно і у більшості з них немає центру емісії, як в класичних валютах. У багатьох криптовалютах закладений принцип розподілу нових грошей серед власників обладнання, які обслуговують цю криптовалюту. Цей процес називається Майнінг і підключитися до нього може будь-хто.

Продаж фото. Торгуйте своїми фотографіями. Як це влаштовано - просто сфотографуйте мальовниче і гарне місце і завантажте знімок на сайти, які виставляють фотографії на продаж. Такі сайти, як foap, платять близько 5 доларів США за кожну покупку. Подумайте про результат, якщо у вас багато фотографій і багато хто купує їх. Це найкраще, що ви можете заробляти, не витрачаючи ні копійки.

Виробництво авторського продукту. Будь-яка інтелектуальна річ, будучи цікавою і корисною людям, перетворюється в товар. Книга, ідея, технологічна новинка. Додайте сюди свої здібності у виготовленні будь-яких виробів. Авторське відео з порадами та рекомендаціями теж цілком може стати джерелом пасивного доходу.

Здача нерухомості в оренду. Найпопулярніший в Україні спосіб пасивно заробляти. Щоб почати, не обов'язково бути магнатом і власником десяти квартир. Досить мати одну зайву кімнату. Звичайно, поселити квартиранта у себе вдома - рішення не для всіх, але цілком має право на життя. Якщо ж у вас є вільна квартира під здачу - це вже цілий пасивний бізнес, який може принести дохід, сумірний з однією або декількома середніми зарплатами.

Банківські вклади (депозити). Одним з найменш трудомістких способів отримання пасивного доходу є банківські вклади або депозити. Вони вимагають мінімум зусиль. Вам доведеться тільки знайти надійний банк з максимально високою процентною ставкою. Все інше зроблять службовці фінансової установи. Єдиною умовою є наявність певного капіталу, який слід вкласти. Чим більша сума, тим більше і відсотки.

Дивідендні акції. З цінних паперів можна щорічно отримувати дивіденди, але для цього потрібно правильно їх вибрати. По-перше, варто зупинитися на привілейованих акціях, а не на звичайних: по першим дивіденди виплачуються завжди, по другим - за рішенням ради директорів. По-друге, вибирати потрібно перспективні компанії, прибуток (а значить, і розмір дивідендів) яких стає дедалі більше.

Електронні книги та чек-листи. Написання книги, звичайно, справа не проста. Але якщо вам подобається сам процес і ви знаєте, що хочете донести вашим читачам - то чому б і ні? А ось з чек-листами всі набагато простіше. Виберіть тему, де ви експерт, і напишіть дійсно класний чек-лист. Пам'ятайте головне правило маркетингу: цінність продукту повинна бути в 10 разів більша за ціну.

Мережевий маркетинг. Це один з найдоступніших способів створити пасивний дохід за рахунок вкладення свого часу, так як в більшості мережевих компаній грошей для старту потрібно не більше 100 доларів. Якщо у вас є талант знаходити спільну мову з різними людьми, ви доброзичливі і сповнені енергії, то сміливо стартуйте в цій індустрії.