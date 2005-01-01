Пивной ресторан «Чумаков»

Пивной ресторан «Чумаков» - это заведение, которое имеет обширный ассортимент пива, богатый выбор блюд и закусок для него и наивысший уровень сервиса по отношению к гостям.

Меню ресторана

Ассортимент включает в себя не меньше пяти сортов разливного пива, а также есть возможность покупки бутылочного пива редких марок и производителей. Гордостью данного заведения является – собственная пивоварня, где для гостей варят четыре отдельных сорта фирменного пива «Pilsner», «Porter», «Жигулевское» и «Ale». В составе пивных напитков присутствуют только натуральные ингредиенты, которые придают пиву приятный запах и незабываемое послевкусие!

Меню ресторана "Чумаков" включает в себя сытные, солёные и острые блюда, что очень подходит к холодному, свежему пиву. Особенно ценится посетителями немецкая кухня: колбаски собственного приготовления, рульки, солёный крендель и множество блюд, приготовленных к пиву. Ведь вкусная еда — это залог хорошего настроения, а хорошо приготовленное блюдо — гарантия гастрономического удовольствия! Блюда могут подаваться как внутри заведения, так и доставляться клиентам на дом!

Все эти вкуснейшие блюда и напитки вы можете просмотреть на официальной странице ресторана chumakov.com.ua.

Оформление и шоу программа

Интерьер ресторана привлекает сдержанно-темными, неброскими тонами. Довольно часто в заведении выступают творческие личности — певцы и музыканты. Все это — для того, чтобы украсить вечер, разбавить атмосферу яркими, положительными эмоциями.

По праздникам в заведении устраиваются различные тематические конкурсы и вечеринки. Ведущие готовят запоминающиеся программы, а ресторан разыгрывает акции среди постоянных гостей. Помимо этого, у каждого клиента заведения имеется возможность устроить свое торжество: детский праздник, юбилей, свадьбу или корпоратив!

Как заказать торжество в ресторане "Чумаков" можно узнать на стренице о банкетах и корпоративах, которые часто отмечают.

Спортивные трансляции

Ресторан — пивоварня "Чумаков" - это заведение для отдыха и просто хорошего проведения выходных и праздников. Основными посетителями ресторана "Чумаков" чаще бывает мужской пол, поэтому в залах установлены большие телеэкраны для трансляции спортивных соревнований. Посетители приходят отведать вкусных блюд, свежего пива, а также обсудить достижения и предстоящие события в мире спорта.

Преимущества ресторана "Чумаков":

1) Данное заведение — единственное в своем роде, взявшее самое лучшее от традиций питейных пабов Германии!

2) Всегда свежие вкусные блюда, сделанные мастерами своего дела!

3) Актуальная и яркая шоу-программа!

4) Постоянные акции и розыгрыши для гостей заведения!

5) Пивоварение ведется по особым рецептам, за счет этого эксклюзива многие выбирают ресторан "Чумаков"!

Пивной ресторан "Чумаков" - это место отдыха, встреч с друзьями и родными, а также для просто приятного времяпрепровождения!