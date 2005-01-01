Скрабер ультразвуковой: меняем философию чистки

Чистка – одна из самых сложных, болезненных и ответственных манипуляций в кабинете красоты. И одновременно одна из самых проблемных: как поведет себя кожа на следующий день, появятся ли новые высыпания, будет ли доволен работой бьюти специалиста клиент или больше не вернется к этому мастеру – эти вопросы сопровождают всю процедуру. Мир меняется – а вместе с ним меняются и требования к бьюти индустрии. И одна из новых тенденций – отказ от травматической чистки как изживающей себя, морально устаревшей и болезненной манипуляции. Скрабер ультразвуковой – тот прибор, который пришел на замену ложке шумовке, ложке Уно и петле.

Чистка: когда ручной метод противопоказан

Скрабер ультразвуковой появился в косметологии как ответ на новые веяния и требования системы ухода за кожей. В значительной степени он стал настоящим спасением для клиентов и предохранителем от возможных сложных последствий для мастеров. К тому же, такой метод – оптимальное решение для следующих случаев:

Чувствительная кожа

Кожа с куперозом

Угревая болезнь, акне

Состояние стрессовой, раздраженной кожи, значительное увеличение и «омоложение» возраста появления куперозных звездочек и капиллярных линий – характерные явления для сегодняшнего дня. Ручной способ в таких случаях противопоказан – а сегодня на прием к косметологу приходят юные 20-летние девушки с четко обозначенными куперозными элементами. Скрабер ультразвуковой – единственный способ провести необходимую и нужную процедуру.

Аналогично акне – мануальный метод не уменьшал количество себума, не действовал против пропионовых бактерий acne. Ультразвук же обладает бактерицидными способностями – и успешно применяется для очищения и лечения кожи с угревой болезнью. Существует как минимум 2 способа:

Еженедельная процедура на протяжении нескольких месяцев с повтором через 6–8 месяцев

Ежедневная манипуляция курсом 8–10 сеансов с повтором через полгода

Какой вариант применения скрабера ультразвукового выбрать – решает косметолог в индивидуальном порядке с учетом динамики лечения и состояния кожных покровов.

Современная чистка: оставим следы в прошлом

Сталкиваемся ли мы, косметологи, в своей ежедневной работе с рассказами клиентов об их неудачном прошлом опыте мануальных чисток? Да, конечно. Это могут быть рассказы об оставленных следах, их длительном заживлении, появлении новых очагов воспалений, существенной болезненности процедуры, необходимости восстановительного периода. Лет 20–30 такие процессы сопровождали практически каждую процедуру ручной чистки. Косметологи со стажем 30–40 лет могут многое об этом рассказать своим более молодым коллегам.

Скрабер ультразвуковой в этом плане имеет неоспоримые преимущества:

Не оставляет травматических следов

Не требует периода социальной реабилитации

Лечит воспаленные элементы

Предупреждает появление новых очагов воспалений

Подходит для подростков

Оптимален для чистки женщин среднего и старшего возраста

Имеет ограничение по времени – максимум 20 минут (подросткам – не более 15 минут)

Бактерицидные свойства уз колебаний хорошо знакомы медикам и активно применяются в медицине. Именно эти качества работают на упреждение появления высыпаний после чистки – как правило, после ультразвука их просто нет.

Подростки и среднее/старшее поколение – аудитория, для которой скрабер ультразвуковой предпочтительней всего. Современные дети психологически тяжело переносят подростковые высыпания – и тем более неприемлемы для них следы от мануальных чисток. К тому же, часто это первое в их жизни знакомство с косметологом – и очень не хотелось бы оставить неприятные воспоминания, которые могут способствовать возникновению ассоциации кабинета красоты с перенесенными болезненными минутами.

И уже совсем некрасиво смотрятся такие следы от инструментов на лице взрослой женщины.

Ультразвуковой скрабер: моноаппарат или опция

Современное профессиональное оборудование имеет десятки вариантов моделей приборов с уз-лопаткой. Это может быть аппарат с моно- функцией или полифункциональный косметологический комбайн. Если в салон красоты нужен прибор только с лопаткой – ориентируйтесь на его технические характеристики (в первую очередь – частоту колебаний), производителя и наличие официальных разрешительных документов.

Если же речь идет о выборе полифункционального комбайна, тогда покупку предваряет маленькая салонная аналитика. Вариантов моделей, где скрабер ультразвуковой соседствует с другими опциями, на рынке Украины великое множество – и эти функции могут быть совершенно разными. Тепло/холод, РФ лифтинг, микротоки, электропорация, гидропилинг, алмазная микродермабразия, фонофорез, акваспрей – и тут уже косметологу стоит ориентироваться на свою целевую аудиторию, ценовой сегмент среднего потребительского чека, собственные финансовые ресурсы. Аппарат не должен простаивать, его предназначение – работать.

Компания «Бьюти Сервис» представляет 12 вариантов моделей профессионального качественного оборудования с опцией скрабера ультразвукового. Его «соседями» могут быть микротоковая терапия и гидропилинг, алмазная микродермабразия и дарсонваль, вакуум и коагулятор, гальваника и лед-лампа.