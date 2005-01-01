Геологи розкрили таємницю найбільшого вимирання на Землі

Вчені з'ясували, які сили привели до найбільшого вимирання палеонтологічного літопису. Геологи вперше реконструювали механізми, 252 мільйони років тому змінили атмосферу і океан так, що вимерло дві третини наземних і 95% морських видів.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience.

Життя на Землі існує вже майже чотири мільярди років. Але майже всі його сліди припадають на останній 541 мільйон років. І не дивно: адже саме стільки на нашій планеті існують організми з твердим скелетом, які більш-менш добре зберігаються в скам'янілостях.

Вчені з'ясували, які сили привели до найбільшого вимирання палеонтологічного літопису. Геологи вперше реконструювали механізми, 252 мільйони років тому змінили атмосферу і океан так, що вимерло дві третини наземних і 95% морських видів.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience.

Життя на Землі існує вже майже чотири мільярди років. Але майже всі її копалини припадають на останній 541 мільйон років. І не дивно: адже саме стільки на нашій планеті існують організми з твердим скелетом, які більш-менш добре зберігаються в скам'янілостях.

За ці півмільярда з гаком років біосфера пройшла через п'ять загальновизнаних масових вимирань (а за даними деяких досліджень, їх було більше). Але найбільшим з них була катастрофа, що вибухнула 252 мільйони років тому, на межі пермського і тріасового періоду. З лиця землі тоді зникло дві третини наземних і 95% морських видів. І сталося це надзвичайно швидко за геологічними мірками: всього за кілька тисяч років. Про причини катаклізму вчені сперечаються до цих пір.

Цікаво, що пермське вимирання довелося на епоху, коли планета тряслася від вулканічних вивержень. За мільйон років на територію нинішнього Сибіру вилилося не менше півтора мільйонів кубічних кілометрів лави. Це буйство підземного вогню, на думку багатьох експертів, і завдало удару по існуючим тоді формам життя. Але як саме вулканічні виверження спровокували всепланетну екологічну катастрофу?

Кілька років тому вчені встановили, що під час пермського вимирання стрімко підвищилася кислотність морської води. Ймовірно, це сталося через вуглекислий газ, викинутого вулканами і поглиненого водами океану. Природно припустити, що морські організми стрімко вимерли, тому що не були пристосовані до нового складу води.

Однак до сих пір у фахівців не було детальної картини процесів, що відбувалися тоді з атмосферою і океаном. Тепер дослідники з Великобританії, Німеччини, Італії та Канади побудували модель, яка відтворила пермське вимирання крок за кроком. При цьому автори виявили ще один фактор, який зробив вимирання безпрецедентним.

Перш за все палеонтологи підтвердили, що на початку пермського вимирання вода дійсно стала більш кислою. Для цього вони використовували новий індикатор - склад раковин брахіопод.

"Це схожі на молюски організми, які існують на Землі більше 500 мільйонів років, - пояснює перший автор статті Хана Юрікова (Hana Jurikova) з Сент-Ендрюського університету. - Для нашого аналізу ми використовували скам'янілості, які добре збереглися брахіопод з Південних Альп. Ці раковини утворилися на дні мілководних шельфових морів океану Тетіс 252 мільйони років тому і зафіксували умови навколишнього середовища незадовго до і початку вимирання ".

Експерти визначили зміст в цих копалин різних ізотопів бору і вуглецю. Ці дані підтвердили, що на початку пермського вимирання середовище стало помітно більш кислим. Більш того, вони дозволили встановити, що причиною тому дійсно був вулканічний вуглекислий газ.

Вчені ввели інформацію про розподіл ізотопів в геохімічну модель, яка дозволила реконструювати всепланетну катастрофу.

Вийшла наступна картина. Масштабні вулканічні виверження викинули в атмосферу величезну кількість вуглекислого газу. Він породив відразу два "вражаючих фактора": підкислення води і глобальне потепління через парниковий ефект. Уже цих двох обставин вистачило б, щоб викликати масове вимирання, вважають вчені.

Але зміна клімату завдала по біосфері ще один удар з несподіваного боку. Згідно з висновками авторів, через потепління посилилося хімічне вивітрювання на континентах. В результаті в океан стала надходити надмірна для тодішніх екосистем кількість поживних речовин.

Ця "їжа" стала справжнім подарунком для мікроорганізмів, які дихають киснем, але не виробляють його. Бурхливо розмножуючись, вони виснажували запаси розчиненого у воді цілющого газу. Водорості і фітопланктон не встигали заповнювати їх. В результаті багатоклітинні організми моря зазнали згубного браку кисню. Щось подібне відбувається в водоймах і сьогодні, коли в них потрапляє надлишок органіки або мінеральних добрив.