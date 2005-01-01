Знайдена улюблена яхта Петра Першого

300 років тому на цьому судні в Російську імперію завезли перший тютюн.

Після декількох років активних пошуків в море навпроти шведського міста Гетеборг підводні археологи виявили останки улюбленої яхти Петра Першого The Transport Royal ( "Королівський транспорт").

- На яхті Петра Першого повинні бути цікаві знахідки, - розповів перший заступник директора НДІ культурної і природної спадщини ім. Лихачова Олександр Окороков. - Багато років її шукали наші співробітники Петро Боярський і Олексій Михайлов. Михайлов навіть пішов з інституту, щоб займатися пошуками в Швеції.

Про свою знахідку судна, яке затонуло 27 вересня 1715 року біля групи островів Тістларна по дорозі з Архангельська до Петербурга, Михайлов повідомив в четвер.

На місці катастрофи, крім уламків, виявлені ще старовинні рушниці.

- Не передати, як ми зраділи! Збиралися останній раз в цьому сезоні зануритися, а там виявився останок судна, - розповів він.

Підводні археологи заміряли останок. Розміри виявилися аналогічні яхті Петра Першого.

А історія цієї яхти дійсно цікава. Одні вважають, що під час стажування на англійських верфях в 1698 році яхту вручив юному Петру сам король Англії Вільгельм Третій Оранський. За успіхи в навчанні. Інші дослідники говорять, що судно Петро отримав від англійського контр-адмірала Кармартен Перегрина. Історики стверджують, що Петро пішов тоді з перегріни на комерційну угоду: царю потрібен був зразок англійського швидкохідного судна, а адміралу - безмитний ринок збуту "виргинского" тютюну, якого слов'яни ніколи не знали. Деякі історики вважають, що на цьому судні і був вперше завезений в Російську імперію тютюн.