Унікальний скелет тиранозавра Стена продали за рекордні 31,8 мільйонів доларів

В скелеті - близько 190 кісток. Його прозвали "Стен" в честь палеонтолога, який виявив його.

Аукціонний будинок Christie's продав найповніший із існуючих у світі скелетів тиранозавра (хижого ящера, який мешкав на Землі близько 67 мільйонів років тому). Його купили за рекордну суму 31,8 мільйонів доларів США. Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку.

- На Christie's встановлено новий світовий рекорд торгів. Тиранозавр на ім'я Стен проданий за $ 31 847 500, - підкреслили в аукціонному домі, не повідомивши, хто покупець і куди тепер відправиться скелет.

До цього моменту тримався рекорд 1997 року, коли скелет тиранозавра був проданий на аукціоні Музею природної історії Філда в Чикаго за 8 мільйонів 360 тисяч доларів.

Проданий скелет тиранозавра - один з найбільш повних і добре збережених у світі. У ньому налічується близько 190 кісток. Фрагменти скелета були виявлені палеонтологом-аматором Стеном Секрісоном ще в 1987 році, але не був розкопаний до 1992 року, так як помилково вчені вважали скам'янілості останками трицератопса. У 1993 і 2003 роках були знайдені додаткові кістки цього зразка. В цілому було знайдено 190 кісток, що становить близько 63% скелета.

Раніше експонат був виставлений в Інституті геологічних досліджень Блек-Хіллс, в Хілл-Сіті, Південна Дакота. Довжина скелета оцінюється в 11,7 метра, розмір черепа оцінюється в приблизно 1,4 - 1,47 метра. У тиранозавра було виявлено багато патологій, в тому числі зламані ребра, зрощені після перелому шийні хребці і ефектні отвори в задній частині голови від зубів іншого тиранозавра.

Тиранозавр - найбільший хижак часів динозаврів. Мешкав в західній частині Північної Америки, яка в ті часи була островом Ларамідію, і був найбільш поширеним з тиранозаврів. Був одним з останніх динозаврів, що існували перед катаклізмом, котрий поклав кінець мезозойської ери.

Перші скам'янілі кістки, що включають нижню щелепу тиранозавра, були виявлені в штаті Вайомінг в 1900 році експедицією з Американського музею природної історії, яку очолював Барнум Браун. Перший повний череп тиранозавра став відомий тільки в 1908 році.