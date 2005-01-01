Как выгодно купить Смартфон

Такие современные средства мобильной связи, как смартфоны сегодня можно уверенно отнести к категории дорогостоящих электронных устройств. Безусловно, они оправдывают установленную на них производителями стоимость в связи с тем, что представляют собой:

Полномасштабный миниатюрный компьютер.

Прибор навигации и определения места нахождения.

Хранилище и плеер воспроизведения аудио или видео файлов.

Полноценный FM радиоприемник и Wi-Fi роутер для гаджетов.

Устройство для выхода в интернет и связи с друзьями через чаты социальных сетей или сообществ.

Желание большинства пользователей купить модную модель подешевле вполне оправдано и понятно. И такую возможность предоставляет интернет-магазин смартфонов, доступ в него открыт всем желающим круглосуточно без выходных или перерывов.

Основные преимущества виртуального магазина

Основное преимущество покупки практически любого товара через интернет - его низкая стоимость в сравнении с розничной сетью торговли. Этому способствует несколько факторов:

Отсутствие необходимости у продавца оплачивать аренду торгового зала и склада.

Прямые поставки по схеме производитель-продавец, без накруток многочисленных посредников, присутствующих в обычной торговле.

Такой дорогостоящий товар, как смартфон, хочется опробовать перед покупкой, но те многочисленные функции, которые в него заложены потребуют для проведения теста (стоя за прилавком бутика) нескольких часов. Обычно этого никто не делает, тогда возникает вполне закономерный вопрос: «Зачем платить больше?» - выбрать нужную модель смартфона можно сидя на диване или в уютном кресле дома (особенно актуально в условиях всемирной пандемии) с помощью компьютерного устройства подключенного к сети интернет, а затем заказать доставку службой курьеров.

Через интернет можно найти аналогичную модель дешевле

Действительно, предприниматели из Поднебесной сегодня предлагают совершить покупку смартфонов самых «навороченных и модных» моделей по удивительно (подозрительно) низким ценам через различные торговые площадки. Как правило, такие покупки:

В лучшем, не оправдывают ожидания – устройство явно контрфактное и не соответствуют заявленным техническим параметрам.

В худшем варианте – покупатель может попросту не дождаться оплаченной посылки.

Оптимальный способ - проверенный временем и многочисленными покупателями отечественный интернет-магазин. Удобный интерфейс виртуального бутика, возможность проконсультироваться с продавцом в онлайн формате и быстрая доставка покупки по указанному клиентом адресу (время доставки до 3 часов). Выбор можно проводить без какой-либо предварительной регистрации и предоставления личных данных. Оформление покупки и доставки осуществляется буквально в несколько кликов в соответствующем разделе виртуального магазина любым удобным для покупателя способом.

Магазин организует свою коммерческую деятельность с полным соблюдением положений действующего законодательства по защите прав потребителей. На все реализуемые смартфоны предоставляется гарантия качества и возможность обмена (возврата) в установленные сроки (14 календарных дней после совершения покупки). Комплектность и работоспособность устройства может быть проверена непосредственно при получении.