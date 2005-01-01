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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Общедоступная доска объявлений SBO
В очередной раз разбирая скопившиеся за последнее время вещи, речь идет не только о модницах, перебирающих всего лишь однажды использованные предметы гардероба, но и о других категориях пользователей:
Каждый задумывается о том, сколько денег на них было потрачено и как жалко их выкидывать за ненадобностью. Перечислять категории можно достаточно долго, дополнительно включив в список лыжников, велосипедистов, родителей подросших детей, которые постоянно что-то продают или пытаются приобрести нужные вещи в Б/У формате, но по сходной цене. Объединить всех (покупателей или продавцов) в одном месте с классификацией по категориям позволила виртуальная доска объявлений SBO Украина, которая является по истине национальным проектом и доступна всем пользователям страны:
Ограничений по доступу на портал без предварительной регистрации и предоставления личных данных не предусмотрено. Полностью бесплатный формат сделал информационный сайт популярным по посещаемости, а значит повысил шансы на успешную реализацию своих планов у продавцов и покупателей.
Простейший функционал для просмотра и подачи объявлений
Простота устройства ресурса с частными коммерческими объявлениями, стала основным правилом организаторов украинской доски SBO. Для поиска пользователю необходимо выполнить 2-а клика на компьютерном устройстве, подключенном к сети интернет:
Дополнительно можно воспользоваться поисковой системой ресурса (указать наименование) или просмотреть объявления “Премиум” категории, как правило, там представлены товары для срочной реализации, а значит цена будет существенно ниже.
Для того, чтобы подать объявление, необходимо зайти в соответствующий раздел ресурса, придумать привлекающий внимание заголовок и выбрать категорию из предложенного системой списка. Затем:
Дополнительно пользователь имеет возможность прикрепить ссылку на видео собственного канала (аккаунта) Ютуб, в котором он наглядно рассказывает (показывает) выставленный на продажу товар. Для завершения процедуры необходимо заполнить разделы:
Так же продавец может оставить свои контакты в формате номера телефона, скайпа или ISQ. Галочка в графе “С правилами ознакомлен” и клик по клавише “Опубликовать объявление”, станут завершающим аккордом. Данная операция занимает 10-15 минут и не требует материальных затрат. Подтверждение о публикации придет на указанный пользователем адрес электронной почты.
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