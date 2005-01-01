Общедоступная доска объявлений SBO

В очередной раз разбирая скопившиеся за последнее время вещи, речь идет не только о модницах, перебирающих всего лишь однажды использованные предметы гардероба, но и о других категориях пользователей:

Владелец гаража, регулярно складывающий “про запас” рабочие детали или запчасти.

Любитель электронных новинок, регулярно обновляющий свои гаджеты, не представляющий, что делать со старыми моделями.

Практичный собственник недвижимости, решивший обновить обстановку в квартире, и теперь не знает куда деть старую мебель.

Каждый задумывается о том, сколько денег на них было потрачено и как жалко их выкидывать за ненадобностью. Перечислять категории можно достаточно долго, дополнительно включив в список лыжников, велосипедистов, родителей подросших детей, которые постоянно что-то продают или пытаются приобрести нужные вещи в Б/У формате, но по сходной цене. Объединить всех (покупателей или продавцов) в одном месте с классификацией по категориям позволила виртуальная доска объявлений SBO Украина, которая является по истине национальным проектом и доступна всем пользователям страны:

Для подачи объявления продажи или покупки.

Просмотра представленной на ресурсе информации.

Ограничений по доступу на портал без предварительной регистрации и предоставления личных данных не предусмотрено. Полностью бесплатный формат сделал информационный сайт популярным по посещаемости, а значит повысил шансы на успешную реализацию своих планов у продавцов и покупателей.

Простейший функционал для просмотра и подачи объявлений

Простота устройства ресурса с частными коммерческими объявлениями, стала основным правилом организаторов украинской доски SBO. Для поиска пользователю необходимо выполнить 2-а клика на компьютерном устройстве, подключенном к сети интернет:

Открыть официальный сайт SBO. Выбрать категорию нужного товара.

Дополнительно можно воспользоваться поисковой системой ресурса (указать наименование) или просмотреть объявления “Премиум” категории, как правило, там представлены товары для срочной реализации, а значит цена будет существенно ниже.

Для того, чтобы подать объявление, необходимо зайти в соответствующий раздел ресурса, придумать привлекающий внимание заголовок и выбрать категорию из предложенного системой списка. Затем:

Обязательно - кратко или подробно (ограничений по количеству знаков не предусмотрено) описать реализуемый товар.

Рекомендуется - прикрепить фотографии, желательно выдерживать требования четкости и качества снимков.

Дополнительно пользователь имеет возможность прикрепить ссылку на видео собственного канала (аккаунта) Ютуб, в котором он наглядно рассказывает (показывает) выставленный на продажу товар. Для завершения процедуры необходимо заполнить разделы:

Контактное лицо - желательно указать имя, с помощью которого покупатель сможет обращаться к продавцу.

Адрес действующей электронной почты - указывается в обязательном порядке.

Так же продавец может оставить свои контакты в формате номера телефона, скайпа или ISQ. Галочка в графе “С правилами ознакомлен” и клик по клавише “Опубликовать объявление”, станут завершающим аккордом. Данная операция занимает 10-15 минут и не требует материальных затрат. Подтверждение о публикации придет на указанный пользователем адрес электронной почты.