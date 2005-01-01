Зеленський розповів про "стосунки" з Путіним і Росією

"На жаль, ми втратили це слово", - вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що словом "відносини" те, що відбувається між Україною і РФ, між ним і Путіними, назвати не можна після того, як трапилася незаконна анексія Росією Криму та йде війна на Донбасі. Про це український лідер заявив 15 вересня, відповідаючи на опитування журналіста на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом Австрії Олександром Ван дер Белен, передає офіційний сайт глави держави.

- На жаль, ми втратили це слово. І втратили значення цього слова між нашими країнами після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході України.

Зеленський зазначив, що раніше українці і росіяни називали один одного "братами і сестрами", і між країнами були прекрасні відносини, але зараз сусідні держави далекі від цього.

- А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні - немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що [відбувається] "між нами".

При цьому Володимир Зеленський зауважив, що керівництво України і РФ почали розмову, що призвела до режиму тиші, підкреслив - це "складніше, ніж ми думали, але вона є". Зеленський вважає, що діалог з Путіним привів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими. Завдяки цьому Україна змогла все-таки повернути додому 140 своїх громадян.

- Я вважаю, що це і є початок діалогу. А з приводу "відносин" нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити, - вважає Зеленський.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловлював думку, що між Путіним і Зеленським існує "ефективний контакт".

Перша зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася 9 грудня 2019 року на нормандських переговорах в Парижі. До цього лідери зідзвонювалися по телефону і домовилися про обмін полоненими, який пройшов 7 вересня. В рамках нього в Україну повернулися Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, українські моряки. Лідери України привітали один одного з Новим 2020 роком, і це була не єдина їх розмова в телефонному режимі. У той же час Путін і Зеленський далекі від згоди з цілої низки питань. Їх телефонні розмови іноді проходять напружено, і прес-служби двох президентів трактують їх по-різному.