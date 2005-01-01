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Что такое расширители грифа и зачем они нужны?

Расширители грифа для гантелей

Расширители грифа Fat Gripz - абсолютно новый спортивный аксессуар, который становится все более популярным не только среди профессионалов, но и среди любителей. По сути, расширители - это специальные накладки из плотного силикона, которые используются для грифа штанги, блочных тренажеров, перекладин турников и ручек гантелей.

Используя расширитель грифа и увеличивая диаметр обхвата грифа, спортсмен значительно увеличивает сложность упражнения за счет большего числа задействованных мышц. Стоит отметить, что аксессуар позволяет не только проработать мышцы и нарастить мышечную массу, но и улучшить концентрацию, укрепить суставы и уменьшить дисбаланс.

Где купить расширители грифа?

Конечно, можно попытаться сделать расширитель самостоятельно, но, все-таки, гораздо лучше купить проверенный качественный аксессуар. Если вы хотите приобрести расширители грифа Fat Gripz можете обратить внимание на предложение от https://wodshop.com.ua/rasshiritel-grifa-grip-2-0/ - сайт предлагает большой ассортимент кроссфит-оборудования разного ценового диапазона.

Основные характеристики Fat Gripz

Расширители грифа штанги

Несмотря на то, что накладки имеют простую форму, при покупке не лишним будет обратить внимание на следующие нюансы:

  • Материал. Качественные расширители, обычно, изготавливаются из плотного силикона. Этот материал обеспечивает износостойкость накладок;
  • Бортики на краях накладок. Наличие бортиков значительно снижает риск травмироваться и предотвращает соскальзывание рук;
  • Фактурная внутренняя поверхность. Только шероховата поверхность способна обеспечить хорошее сцепление накладки со снарядом.

Следует упомянуть, что качественные накладки изготавливаются таким образом, чтобы их можно было очень быстро присоединить к спортивному снаряду.

Для чего нужен аксессуар?

Расширители грифа помогают разнообразить тренировки, усложнив их и сделав более интенсивными. Кроме того, при использовании этого простого аксессуара активно задействуются плечевые мышцы и мускулы предплечий.

Где используются расширители?

Расширители можно с уверенностью назвать универсальным дополнением любой тренировки. Они могут использоваться в следующих видах спорта:

  • Пауэрлифтинг. Несмотря на то, что в пауэрлифтинге часто используется стандартный гриф, тренировка с расширителями позволит атлету хорошо проработать и укрепить запястья и предплечья;
  • Бодибилдинг. Как правило, в бодибилдинге используется толстый гриф. Такой подход позволяет создать максимальную нагрузку на мышцы и укрепить кисти, запястья и предплечья;
  • Помимо бодибилдинга и пауэрлифтинга, расширитель грифа штанги активно используется в кроссфите, борьбе и армрестлинге.
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