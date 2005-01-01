Місяць небезпечний: що показали тривалі вимірювання радіації

Дослідники отримали найдокладніші дані про рівень радіації на Місяці. Виявилося, що на поверхні Селени можна отримати майже вдвічі більшу дозу, ніж на борту МКС. Висновок вчених простий: летіти можна, якщо обережно.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Китайська місія "Чан'е-4" здійснила посаду на Селену в січні 2019 року. На поверхню Місяця опустився стаціонарний модуль і місяцехід "Юйту-2" Ровер відправився борознити простори нашого супутника, а нерухомий апарат зайнявся вимірами на місці. У тому числі він фіксував і рівень радіації.

Прилади зонду реєстрували всі види випромінювання, які можуть становити небезпеку для людини. Це були потоки заряджених частинок (електронів і атомних ядер), нейтронів і гамма-променів.

У новій статті представлені результати вимірювань, зроблених з січня по вересень 2019 року. Вперше у людства є настільки "тривалі" дані про радіаційну обстановку на поверхні Місяця.

З'ясувалося, що рівень опромінення на Селені досить вражаючий: 1369 мікрозівертів на добу. На борту МКС він в 1,9 рази нижче: 731 мікрозіверта на добу. Що вже говорити про поверхні Землі, де фон нижче в сотні разів.

Це, втім, не дивно, адже Міжнародна космічна станція знаходиться під захистом магнітного поля Землі, а поверхня планети вкрита ще й товстої атмосферою. Місяць же не має ні магнітного щита, ні якої-небудь щільної газової оболонки.

Зрозуміло, скафандри і стіни місячного модуля будуть до певної міри захищати космонавтів. Тому короткострокові місячні експедиції досить безпечні. А ось довгострокова база повинна бути надійно захищена, наприклад, шаром місячного грунту.