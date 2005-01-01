Діти низької якості? Україна програє Європі за індексом людського капіталу

Всесвітній банк склав новий рейтинг країн, який відображає економічний потенціал громадян в 18 років.

Коли депутат Галина Третьякова назвала "дітьми низької якості" представників сімей, де народжують заради виплат від держави, то дуже багато людей обурилися. Мовляв, яке право має депутат робити таку оцінку. Але от коли з подібними заявами виступають економісти, які провели аналіз даних і зробили якісь висновки, то це вже називається дослідженням. Нещодавно вийшли результати дослідження Світового банку, в якому оцінюється рівень розвитку людського капіталу. Всесвітній банк щорічно проводить подібне дослідження в більшості держав і ранжирує країни за потенціалом людей в 18 років. І за їхніми висновками, середньостатистичний українець в 18 років - навіть прекрасно освічений і здоровий, - всього лише може досягти 63% від ідеальної продуктивності дорослої людини також з повноцінним утворенням в оптимальному стані здоров'я. У більшості європейських країн цей показник значно вищий.

Всесвітній банк: краще бути багатим і здоровим

Схоже, СБ вважає рівень людського капіталу по відомій приказці "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим". Сучасні економісти вносять свої доповнення в цю приказку і кажуть, що для того, щоб стати багатим, потрібно отримати гарну освіту. Це раз.

По-друге і по-третє - чим краще медична допомога в країні і рівень освіти, тим вище шанси у випускників шкіл протягом життя отримати гідну оплату праці.

- Індекс являє собою сумарний показник рівня людського капіталу, який дитина, яка народилася сьогодні може накопичити до 18 років, з урахуванням ризиків, пов'язаних з низьким рівнем охорони здоров'я та освіти в тій країні, в якій він / вона живе, - пояснюють в Світовому банку. - При діапазоні від 0 до 1 (або 100%), індекс приймає значення 1 (100%) тільки в тому випадку, якщо дитина народилася сьогодні зможе стати повноцінно здоровою (тобто не відставати в рості і досягти хоча б 60-річного віку) і реалізувати свій освітній потенціал (тобто отримання освіти до 18 років в першокласних навчальних закладах після 14 років).

Автори дослідження кажуть, що Індекс людського капіталу дозволяє дати кількісну оцінку внеску охорони здоров'я та освіти в продуктивність і рівні доходу наступного покоління громадян. Країни зможуть використовувати його, щоб визначити, яку частку доходу вони втрачають через дефіцит людського капіталу і наскільки швидше їм вдасться перетворити ці втрати в вигоди, якщо вони почнуть діяти без зволікання.

Між Коста-Рікою і Сейшелами

Згідно з дослідженням, в Україні дитина, що народилася сьогодні, може розраховувати тільки на досягнення 63% продуктивності дорослої людини з повноцінним утворенням в оптимальному стані здоров'я. Хоча український показник вище середнього показника для країн з подібним рівнем економічного розвитку в усьому світі, проте це нижче середнього рівня для Європи і Центральної Азії.

- І найбільше турбує те, що на відміну від більшості інших країн регіону і світу, в Україні не спостерігалося поліпшення рівня Індексу людського капіталу в період між 2010 і 2020 роками, - йдеться в дослідженні. - Це означає, що для того, щоб український народ реалізував свій повний людський потенціал, необхідні великі за обсягом і цілеспрямовані інвестиції в освіту, охорону здоров'я і соціальний захист.

Наша країна в списку виявилася між Коста-Рікою і Сейшелами з результатом 63% від максимуму. Скажемо відразу, що це не так вже й погано. Наприклад, найвищий рейтинг має Сінгапур з показником 88%. Тобто навіть лідер не зміг стати ідеальним.

Вище нас в списку знаходиться більшість країн ЄС, а з пострадянських - Росія (68%), Білорусь (70%), Литва (71%), Латвія (71%) і Естонія (77%). У той же час Україна обігнала Болгарію (61%), Румунію (58%), Молдову (58%), Вірменію (58%), Азербайджан (58%) і Грузію (57%).

Як говориться в дослідженні, серед країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою в регіоні спостерігаються сильні відмінності. Так, дитина, що народилася в Польщі, може розраховувати на досягнення 75% продуктивності дорослої людини з повноцінним утворенням в оптимальному стані здоров'я. А дитина, що народилася в Таджикистані, може розраховувати лише на 50%.

Як поліпшити позиції

Що ж робити з результатами цього дослідження українцям? Які дії робити владі, щоб поліпшити потенціал нашої молоді?

- По суті, Всесвітній банк закликає Україну вкладати державний ресурс не в асфальт перед виборами, а в людину, - говорить економіст Олексій Кущ. - Дитина, що народилася в 2020 році, в Україні може розраховувати лише на 63% продуктивності "еталону світової людини" зі стандартним рівнем освіти і якості здоров'я. І це, зауважте, "реформи" охорони здоров'я і освіти у нас ще не завершені. Після них майбутні українські діти можуть виявитися і під рискою в 50%. Все це відбувається тому, що з усіх рад, які дає нам "Захід", наші "еліти" висмикують лише ті з них, що ведуть їх до збагачення, а країну - до деградації.

За словами Олексія Куща, відповідно до теорії "пастки бідності" Бруно Кналла, відсутність в економіці необхідних коштів на освіту призведе до того, що рівень продуктивності праці буде поступово знижуватися через дефіцит висококваліфікованих фахівців.

Щоб піднятися над цими 63%, Олексій Кущ пропонує збільшувати державні інвестиції за трьома основними напрямками: медицина, освіта, наука. При цьому шукати гроші на це експерт пропонує за рахунок реструктуризації боргових зобов'язань країни.

- Додаткові джерела коштів можна отримати в результаті проведення реструктуризації зовнішніх і внутрішніх державних боргів, - каже Олексій Кущ. - При цьому частково може бути використані емісійні ресурси НБУ.

І ще нюанс. Нинішній індекс був розрахований за даними до березня 2020 року, тобто до тих пір, поки держави не почали закривати економіку на карантин. І за оцінками експертів, коронавірус з точки зору індексу людського капіталу може відкинути деякі країни на 10 років назад.

- Пандемія ставить під загрозу прогрес у формуванні людського капіталу, який був досягнутий за десятиліття, включаючи поліпшення показників здоров'я, збільшення частки дітей, які доживають до 5 років, і зниження показника відставання зростання. Негативні економічні наслідки пандемії особливо великі для жінок і найбільш неблагополучних сімей: багато хто з них стають уразливими перед обличчям бідності та втрачають продовольчу безпеку, - заявив президент групи Світового банку Девід Малпасс. - Захист людей та інвестиції в них вкрай важливі в процесі того, як країни закладають основу для стійкого та інклюзивного відновлення і економічного зростання в перспективі.

За даними Світового банку, через пандемію більшість дітей (понад 1 мільярд) не відвідували школу і можуть в середньому втратити півроку навчання з поправкою на засвоєння матеріалу, що призводить до суттєвих втрат в грошовому вираженні. Дані також демонструють значні перерви в наданні базових медичних послуг жінкам і дітям - багато дітей пропускають важливі щеплення.

ДОВІДКА

Людський капітал (англ. Human capital) - це сукупність знань і умінь, які використовуються, щоб задовольнити різноманітні потреби людини і суспільства. Термін вперше був використаний в 1958 році американським економістом Джейкобом Мінсер, потім ідею розвивали і інші економісти. Зокрема, нобелівський лауреат Гері Беккер (до речі, саме йому, на думку Третьякової, належить вислів "діти низької якості") розвивав цю ідею з 1964 року. Він також обгрунтував ефективність вкладень в людський капітал і сформулював економічний підхід до людської поведінки.