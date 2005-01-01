У яких випадках не потрібна згода другого з батьків на вивіз дитини за кордон

Як зайвий раз не перетинатися, якщо відносини після розлучення не склалися.

Один з батьків може вивозити за кордон дитину без згоди другого з батьків в декількох випадках. Яких саме - розповіли в Держприкордонслужбі.

Як вивезти дитину за кордон після розлучення

Документи:

Довідка про народження дитини, видана органом РАЦСу, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.

Довідка про наявність боргу по аліментах, видана державним або приватним виконавцем.

Рішення суду про надання дозволу на вивезення дитини з України.

Судове рішення про визнання другого з батьків недієздатним.

Рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім.

Судове рішення про позбавлення батьківських прав.

Свідоцтво про смерть другого з батьків.

Виїзд з дитиною за кордон на термін до одного місяця можливий з тим із батьків, з яким постійно проживає дитина. При цьому обов'язковою умовою для перетину дитиною державного кордону разом з матір'ю або батьком є наявність рішення суду або органу опіки та піклування про постійне проживання дитини з мамою або татом відповідно.

В іншому випадку якщо з дитиною за кордон виїжджає один батько (наприклад, мати), то буде потрібно нотаріальна згода батька, в якому необхідно вказати країну, куди направляється особа, яка не досягла 16-ти років. Крім того, в такій згоді слід згадати термін перебування дитини в іншій країні. Такі вимоги передбачені п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27 січня 1995 року.