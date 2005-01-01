Объявление о сдаче квартиры: как написать его правильно

Сдача в аренду квартиры в Киеве – хороший дополнительный доход. Но чтобы найти надежных и ответственных квартиросъемщиков, важно правильно написать объявление о сдаче жилья в аренду.

Найдите «изюминку»

Люди, которые хотят снять квартиру в г. Киев, ежедневно просматривают десятки или даже сотни объявлений. Чтобы они заметили ваше предложение на общем фоне, надо найти отличительное преимущество и красиво преподнести его в заголовке и анонсе объявления.

«Изюминкой» может быть свежий ремонт, близость к метро, большая утепленная лоджия, наличие счетчиков тепла. Публикации с кричащими фразами вроде «Сдается срочно!» или «Не проходите мимо!» отталкивают потенциальных арендаторов, поскольку выглядят как стандартные рекламные фразы. Просмотр таких объявлений теми, кого интересует аренда квартиры в Киеве обычно откладывают на последний момент.

Подробное описание

В тексте объявления нужно как можно более подробно описать все параметры квартиры. которые могут заинтересовать потенциального арендатора. К таким факторам относятся: состояние ремонта, меблировка, наличие бытовой техники. Также стоит описать инфраструктура района – близость магазинов, школы, садика, транспортной развязки. Обязательно укажите контактную информацию и позаботьтесь о том, чтобы с вами можно было легко связаться.

Качественные фото

Даже самое привлекательное и подробное описание не может заменить фотографии. Объявления без фотографий или изображениями плохого качества набирают значительно меньше просмотров. Поэтому не поленитесь и подробно сфотографируйте каждое помещение в квартире, можно с разных ракурсов. И, конечно, позаботьтесь о том, чтобы в кадр не попала разобранная постель, сваленная в кучу одежда и другие ненужные подробности.

Экономьте время

Вы не хотите сдать квартиру в Киеве семье с маленькими детьми? Отрицательно относитесь к домашним животным в вашей квартире? Хотите видеть в качестве жильца только одинокого работающего парня или девушку? Сразу укажите эту информацию в объявлении, чтобы не тратить свое и чужое время.

Только правдивая информация

Указывайте в объявлении только правдивые данные. Любая неправда рано или поздно раскроется, в результате вы потеряете квартиросъемщиков и будете вынуждены искать новых жильцов. А это означает потерю времени, лишние хлопоты и недополученные деньги за аренду.