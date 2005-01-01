Астрономи виявили саме потужне магнітне поле у Всесвіті

Астрономи виявили об'єкт, що претендує на звання найпотужнішого магніту у Всесвіті.

Магнітні поля пульсарів далеко перевершують ті, що під силу створити людині.

Вчені відшукали небесне тіло, яке виявилося найпотужнішим відомим магнітом у всьому Всесвіті. Мова йде про нейтронні зірки, розташовані майже в 20 тисячах світлових років від Землі.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в виданні Astrophysical Journal Letters.

Тепер вчені виміряли магнітне поле магнетара GRO J1008-57 і виявили, що воно становить близько одного мільярда тесла. Як стверджується в прес-релізі дослідження, це найсильніше з вимірюваних магнітних полів. І вже, звичайно ні в яке порівняння з ним не йде рекорд, встановлений фізиками на Землі 2800 тесла.

Магнітні поля пульсарів далеко перевершують ті, що під силу створити людині.

Виміряти магнітне поле далекого небесного тіла - складне завдання. Астрономи не можуть дотягнутися до нього магнітометром. Їм доводиться задовольнятися випромінюванням, що досягає земних телескопів.

GRO J1008-57 - це рентгенівський пульсар. Він утворює тісний пар зі звичайною зіркою і "краде" у неї речовина за допомогою свого потужного тяжіння. Ця падаюча на нейтронну зірку матерія сильно розжарюється і випромінює в рентгенівському діапазоні.

У 2017 році китайський орбітальний рентгенівський телескоп Insight-HXMT виявив в випромінюванні GRO J1008-57 спектральну лінію, відому як лінія циклотронного резонансного розсіювання. Чи не втомлюючи читача подробицями, скажімо, що за енергією квантів цієї лінії можна розрахувати напруженість магнітного поля.

Дослідники підкреслюють, що спектральна лінія була виявлена з колосальною достовірністю: більше 20 сигм. Тим часом золотим стандартом надійності результату є всього лише п'ять сигм. Таким чином, абсолютно виключено, що лінія, яка спостерігалася є лише помилковою тривогою, випадковою комбінацією шумів.

Виміряна енергія квантів в 90 кілоелектронвольт відповідала величезному магнітному полю в мільярд тесла. Підкреслимо, що ці цифри цілком укладаються в існуючі уявлення. За деякими оцінками, найсильніші магнетари мають поля до ста мільярдів тесла. Але ці цифри засновані на не дуже надійних додаткових припущеннях про зв'язок між магнітним полем пульсара і швидкістю його обертання навколо своєї осі. Вимірювання за даними телескопа Insight-HXMT зроблено більш надійним способом.

Тепер GRO J1008-57 може стати об'єктом пильної уваги вчених. Адже такі колосальні магнітні поля, як вважають теоретики, змінюють властивості матерії і навіть самого вакууму. Сама природа влаштувала для фізиків неперевершену за своїми можливостями лабораторію.