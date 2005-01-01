Чи переживе світова економіка карантин другої хвилі

Економісти попереджають: нова хвиля буде менш жорсткою, але призведе до негативних наслідків в довгостроковій перспективі.

Світ накриває друга хвиля епідемії. З 25 вересня жорсткий карантин ввів Ізраїль, а комісар з питань охорони здоров'я ЄС заявила: країни знаходяться на межі нових загальнонаціональних локдаунов, і ризик до повернення пікових показників весни високий як ніколи.

Цікаво, що економісти, практично одностайно схильні бачити в подібних повідомленнях більше політики, ніж реальної медичної необхідності.

- Коронавірус, його поширення по світу, друга хвиля і її наслідки, локдауни - все це політичні рішення і важелі впливу на населення різних країн, - вважає аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. - Не варто забувати, що попереду вибори президента США. Вже зараз ми знаємо з повідомлень в ЗМІ, що Трамп поки не обіцяє відмовитися від влади в разі поразки на виборах, хоча останні опитування в США показують значне відставання Трампа від Байдена. Можна припустити, що зрив виборів через коронавірус може бути вигідним, адже економічні втрати можна перетерпіти, якщо на кону стоїть втрата влади.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, ніякої другої хвилі "корони" не буде, оскільки на зміну Коронавірусу сьогодні прийшли фонд для боротьби з коронавірусами і карантин.

- Економіка України вже пішла в тінь і навчилася жити в нових умовах, - резюмував експерт. - Але оскільки владі вигідна тема коронавіруса, вона буде мусуватися і далі.

У той же час економіст Владислав Банків вважає, що, на жаль, локдауни будуть, і прикладом тому є Ізраїль, адже жага урядів до тотального контролю над громадянами невичерпна.

- Щодо жертв "страшного вірусу" в контексті нашої країни хочу відзначити, що якби наш уряд направив асигнування, виділені на боротьбу з коронавірусом, на лікування людей із захворюваннями серцево-судинної системи, то реально могли б врятувати тисячі життів, - зазначив економіст.

Відновлення займе 5-6 років

Якщо більшість країн підуть по шляху ізоляції населення, припинення економічної активності, світова економіка цілком очікувано падатиме, каже Орищак. Криза 2020 року посилиться, а відновлення займе 5-6 років.

Але при цьому експерту вдалося розгледіти і відносний плюс. За його словами, трудова конкуренція збільшить активність фахівців, тобто з цієї точки зору можна сказати, що компанії стануть сильнішими, так як дозволять собі кращі кадри за менші гроші. А значить, ефективність їх діяльності буде вищою.

На думку економіста Олексія Куща, друга хвиля кризи буде сильнішою за першу за впливом на економіку в довгостроковій перспективі. Через те, що на цей раз країни не вводитимуть жорсткі обмеження, короткострокового шоку не буде, але при цьому відновлення, яке економісти очікували в 2021 році, сповільниться, і вихід з кризи буде більш "пологим".

- Ще на початку кризи Нуріель Рубіні прогнозував, що відновлення швидким не буде. І називав три причини: монетарні інструменти світових центробанків не роблять глобального впливу, як це було в 2008-му; друга хвиля виявиться сильнішою за першу; загострення відносин між країнами, зокрема холодна війна між Китаєм і США, - зазначив Кущ". - І ми бачимо, що сьогодні ці прогнози збуваються: економіка відновлюється повільно, малий і середній бізнес пошкоджені. На відміну від першої хвилі, коли економіка внаслідок жорстких обмежень отримала, можна сказати, "механічне пошкодження", в другій хвилі жорстких карантинних моделей не буде, але при цьому світ очікує споживчий та інвестиційний песимізм, а у бізнесу формуються довгострокові негативні очікування.