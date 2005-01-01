Як правильно довіряти Богу?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Багато що в нашому житті вчить нас довіряти Богу, вчить бути безсилим перед Його силою. Як же правильно Йому довіряти?

Потрібно так вірити Господу, як Він вірить людині. Спаситель заради нас переніс муки. Невинний зазнав з надією, що Його страждання відгукнуться в кожному серці, змінять наше життя.

Ми повинні пам'ятати, що тільки своєю неміччю перед Богом стаємо непереможними. Ніяка земна сила не врятує нас. Лише тим, хто при владі Його благодаттю, підтримується Його любов'ю, водимо Його Духом нема чого боятися.

Тільки полюбивши Бога, ми будемо прагнути одного - возз'єднання з Ним, почнемо шукати Його в ніжному бутоні навесні, в сніжинці, якими встеляються волохаті лапи ялин взимку, в блакиті літнього неба, в звуках першого осіннього дощу.

Ми навчимося розуміти красу і сприймати її як чудовий дар, подарований особисто нам Творцем в пориві великої любові. "Якщо Бог за нас, хто проти нас?" (Рим. 8:31).

З нами Бог, Він у кожному з нас через причащання Святих Тайн. Ми сильні ним окремо. Ми міцні Їм разом в Церкві Христовій. Фортеця наша вимірюється міцністю Божою, надією на Живого Бога. Немає більшої сили, ніж наша немічна надія на Нього.