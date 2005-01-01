В Україні закінчилася місячна заборона на в'їзд іноземцям

Кабінет міністрів не продовжував обмеження і не приймав нові вимоги щодо самоізоляції чи наявності страхового поліса.

В Україні закінчився термін заборони на в'їзд іноземцям. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він пояснив, що Кабінет міністрів не видавав нового розпорядження, тому з 00.00 28 вересня в'їзд дозволений. У той же час продовжує діяти постанова про обмеження в'їзду іноземців.

- Ця постанова уряду № 641. У той же час, там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00.00 28 вересня. Фактично, цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд в нашу країну не заборонений, - сказав Демченко.

При цьому влада не регулювали нові вимоги до іноземців щодо самоізоляції чи страхового поліса при в'їзді під час карантину. У той же час Міністерство охорони здоров'я України регулярно оновлює список країн "червоної" і "зеленої" зон за рівнем поширення коронавіруса.

Уряд України заборонив в'їзд іноземцям з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня через зростання захворюваності на коронавірус. Через ці норми в Умань на свято Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) не змогли потрапити хасиди. Кілька днів напередодні свята вони провели на білорусько-українському кордоні.