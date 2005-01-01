Хлібні грінки - чому їх так люблять українці?

У наші дні хлібні грінки - це, мабуть, найлегша і найшвидша страва, яку можна приготувати на сніданок. Шматочки хліба, свіжого або вже твердішого обсмажують в олії на сковорідці, готують у духовці або тостері. Поєднуючи ці ароматні скибочки з найрізноманітнішими начинками, отримують дуже оригінальні і незвичайні смаки.

Історія виникнення

З'явилися грінки в той час, коли людина навчилася випікати хліб, а його незатребуваним або черствим шматочках придумали повторне використання. Готують і вживають грінки практично у всіх країнах, тільки називають їх по-різному.

Наприклад, у Німеччині на сніданок подають Arme Ritter, англійці, переглядаючи ранковий випуск «Таймс», із задоволенням п'ють чай або каву з Poor Knights of Windsor. Французи найпростіше блюдо з хліба називають Pain Perdu, а американці - French Toast.

Вважається, що в Україну грінки завезли з Англії, адже саме в цій країні вони були традиційним блюдом. Ароматні підсмажені шматочки хліба з начинкою з м'ясних виробів, овочів, зелені, сиру або варення - це не тільки надзвичайно смачно, але і зручно, адже для приготування потрібно зовсім небагато часу.

В англійському словнику слово «грінки» позначені як «підсмажені скибочки хліба в супі». Але подають їх до перших страв не тільки в Англії, але і в інших європейських країнах: у Німеччині, Італії, Франції.

Швидше за все, слово «грінки» стало похідним від дієслова «гріти». Адже для їх приготування шматочки хліба підсмажують («гріють») в олії, а для різноманітності поєднують з різними інгредієнтами.

В Україні довший час залишки хліба перетворювали в сухарики, які переважно вживали з супом, хоча і зараз багато хто воліє додавати їх в борщ або грибну юшку.

Різноманітність видів грінок

Серед іншого, грінки можуть бути двох видів:

Солоні. Їх підсушують практично до сухарів і вживають з пивом, додають в супи або салати. При обсмажуванні хліба використовують сіль, часник, перець. Для приготування підходить і житній, і пшеничний хліб.

Солодкі. Ці грінки готують зі скибочок пшеничного хліба. Перед обсмаженням їх змочують в яєчно-молочну суміш, а після посипають цукровою пудрою. Це відмінне доповнення до чаю, кави, какао, компоту.

Готові. Такі грінки з різноманітними начинками можна купити зараз у магазинах України. Природно, саме цей варіант сьогодні найбільш популярний серед споживачів. Наприклад, стабільно високим попитом в країні користується продукція ТМ "Добра Грінка".

За формою грінки можуть бути у вигляді квадрата, прямокутника або трикутника, все залежить від фантазії і креативу того, хто їх готує. Для начинки і намазки використовуються найрізноманітніші продукти. Їх цілком безпечно вживати навіть відразу після імплантації зубів.

Хоча є деякі, але вельми умовні, правила. Наприклад, вважається, що житні грінки краще намазувати гірчицею або майонезом, а для начинки використовувати ковбасу, шинку, зелень, цибулю, овочі.

Для грінок з пшеничного хліба найкраще підійде масло, на яке можна покласти сир, ікру, відварене м'ясо, солону червону рибу. Щоб зробити солодкі грінки, їх змащують медом, варенням або джемом, можна використовувати сирну масу або мармелад.

У грінках міститься досить багато калорій, і їх кількість залежить від виду хліба і начинки. Наприклад, в 100 грамах житніх грінок, посипаних зеленню, буде 350-380 калорій, а якщо в якості начинки використовувати ковбасу, м'ясо, шинку, то це вже понад 550 калорій. У грінках з пшеничного хліба, що намазали медом або варенням, буде більше 500 калорій.

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