Новобудови Львова: актуальні ціни від забудовників

Компетентність на ринку первинної нерухомості потрібна, якщо ви працюєте чи маєте бізнес в цій сфері, мрієте купити квартиру в новому будинку, хочете вигідно інвестувати свої гроші в комерційні площі, розташовані на території популярних житлових комплексів. Тож знати ціни на новобудови у Львові знадобиться в багатьох випадках і в цьому вам завжди допоможе спеціалізований портал Вдома Онлайн.

Провідними експертами галузі збирається повна інформація не тільки про вартість житла, але й стосовно всіх новобудов, які тільки починають зводити, вже будують або вже ввели в експлуатацію. Ви обов’язково знайдете дані про кожний ЖК на території Львова, що знаходиться на будь-якому етапі будівництва. Для зручності додаються документи забудовника (права на ведення будівництва, на земельну ділянку, паспорт об’єкта, документи про субпідрядника та замовника, сертифікати, які підтверджують введення в експлуатацію).

Від чого залежить ціна квартири в новобудові?

Є кілька чинників, що особливо впливають на вартість житла в новобудові. До таких факторів відносяться:

етап будівництва («котлован», наявність фундаменту і стін, оздоблювальні роботи, будинок, що вже експлуатується);

категорія будинку («Еліт», «Бізнес», «Комфорт»);

локація (центральна частина міста, спальні райони, віддалені території);

технологія будівництва (монолітно-каркасна, цегляна);

планування квартир та додаткові зручності;

наявність внутрішньої території.

Багатоповерхові будинки, що входять до складу великих житлових масивів, та розташовані у спальних районах, мають більш демократичну ціну. Малоповерхові новобудови класу «Бізнес» чи «Еліт» зазвичай пропонують просторі квартири і двоповерхові апартаменти за високою вартістю, але з безумовно підвищеним комфортом.

Як обрати оптимальну вартість квартири в новому будинку?

Спочатку визначайтеся з тим, на якому етапі будівництва ви плануєте покупати житло. Найдешевшим є «етап котловану», коли забудовник тільки починає реалізовувати проект. Далі виберіть категорію новобудови. Є проекти з категорії «доступне житло», що відносяться до класу «Комфорт» та повністю відповідають потребам сучасних мешканців.

Потім розгляньте варіанти квартир, враховуючи:

загальну площу;

кількість кімнат;

планування;

наявність балкону, лоджії, відкритої тераси, патіо.

Не забувайте, що на порталі Вдома Онлайн постійно відображається інформація про актуальні акційні пропозиції від забудовників, розпродаж нерухомості за зниженою вартістю. Ви з легкістю зможете порівняти ціни від різних забудовників на квартири в житлових комплексах з аналогічними характеристиками та обрати свій оптимальний варіант.