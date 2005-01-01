Прості засоби, насправді допомагають від нежиті

Перевіряємо народні рецепти разом з лікарем.

З приходом осені в наше життя повертається неприємна закладеність носа, а то й гидка крапель. А там - лікуй НЕ лікуй, ясна річ - пройде риніт тільки через тиждень. Або все-таки його можна вилікувати? І які народні засоби можуть в цьому допомогти? Ось що з цього приводу кажуть лікарі.

1. Промивати ніс водою

- Чи можна восени провести якусь профілактику, щоб за сезон його не підхопив взагалі?

- Гарантовано від нежиті захиститися, на жаль, не вийде. Але є прості та ефективні способи знизити ризик його виникнення. Для цього два рази в день, вранці і ввечері, можна промивати ніс звичайною водою. Так ви вимиваєте з носа ту слиз, яка сформувалася за день або за ніч, разом з хвороботворними мікроорганізмами. Як це зробити: набрати воду в долоні, опустити обличчя і зробити легкий невеликий вдих. Потім слиз потрібно отсморкаться. Такий спосіб природний і працює краще за все.

Популярна оксолінова мазь останнім часом в немилості у лікарів. Насправді, вона тільки загущує слиз в носі, не даючи гарненько висякатися. Але бар'єром для інфекції не стає. Головне правило промивання: робити це потрібно, тільки якщо ніс не закладений.

Якщо з профілактикою запізнилися і слизова вже набрякла так, що дихаєш тільки ротом, можна використовувати будь-які судинозвужувальні краплі у відповідній за віком дозуванні. Але не довше 5 днів! Якщо вдаватися до їхньої допомоги довше, відбувається звикання. Доводиться капати все частіше, а без них ніздрі наглухо закладає.

2. А може, мило і часник?

- Є такий популярний рецепт: якщо промити ніс мильним розчином, нібито можна впоратися з проблемою в найперші години. А у тих, хто вважає за краще від усіх проблем часник, існує свій спосіб: змастити розрізаним зубчиком часнику край ніздрів і під носом. Мовляв, таким чином ніяка зараза не проникне через бар'єр фітонцидів.

- Якщо вимити ніздрі з милом, ніякої користі це не принесе. Навпаки, під удар потрапляють і шкіра, і слизова оболонка носа. Замість легкого дихання можна отримати сильне роздратування, яке вимагатиме подальшого лікування.

А якщо ніздрі помазати часником, ефект, звичайно, буде, тільки не такий, як хотілося б. Плакати і чхати точно почнеш, а ось від нежиті цей спосіб не врятує. Якщо перестаратися, можна їдким соком часнику спалити слизову геть. А вона, між іншим, захищає наш організм від впровадження вірусів і бактерій.

3. Обличчям в тазик

- Є і такий народний спосіб: пірнути обличчям в тазик з міцним розчином солі і там втягнути його носом.

- Не потрібно так робити! Вода може потрапити не тільки в ніс, але і в бронхи. А ось промивання носа сольовим розчином допомогти може. Для цього підійдуть готові соляні розчини у вигляді спреїв, які продаються в аптеці, або фізрозчин звідти ж. Нескладно приготувати його і самостійно: половину чайної ложки солі розмішати в склянці теплої води. Можна використовувати і морську сіль. Важливий момент - всі кристалики повинні розчинитися повністю. Інакше вони можуть травмувати слизову носа.

4. Не лікувати - саме пройде?

- Так, нежить може пройти і без лікування. Промивання носа водою і відсмаркування буде досить. Правда, якщо закладеність сильна, то це дуже некомфортно. Особливо для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У них в силу віку дихальні шляхи коротші, ніж у дорослих, тому слиз з інфекцією набагато легше і швидше потрапляє у вуха. Запущений отит (а вони нерідко проходять безболісно) може привести до глухоти. У дітей насамперед перед промиванням носа потрібно зняти набряк, використовуючи судинозвужувальні краплі. . Потім промити ніс водою - простою або солонуватою. Спреї для дорослих використовувати не можна - струмінь у них сильний, вимиє всю слиз з бактеріями прямо у вуха. Найрозумніше - використовувати системи для промивання, які продаються в аптеках: розчин потроху вливається в одну ніздрю і випливає з іншої, прибираючи весь накопичений слиз.

ДО РЕЧІ

Соплі є - ковіда немає?

- Якщо нежить є - це, значить, точно не коронавірус?

- Нічого подібного. Нежить при Коронавірусі трапляється, так як це респіраторний вірус. При цьому закладеність носа або виділення з нього не є специфічним симптомом коронавірусної інфекції. Тобто нежить при COVID-19 може як бути, так і бути відсутньою. Тому важливо не займатися самолікуванням "застуди" вдома: покажіться лікарю, щоб він призначив правильне лікування.

ВІЗЬМИ НА ЗАМІТКУ

Замість аскорбінки їж оселедця

Чи потрібно для профілактики приймати вітаміни?

Найголовніше - правильно харчуватися. Пити пігулки і біодобавки потрібно лише в тому випадку, коли є лабораторно підтверджений дефіцит якої-небудь живильної речовини.

Майте на увазі, рекомендації приймати підвищені дози вітаміну С для профілактики застуди при дослідженнях не підтвердилися. Виявилося, що аскорбінка ніяк не впливає на ймовірність захворіти.

Головну роль для імунітету, як зараз впевнені вчені, грає вітамін D. Так що замість апельсинів і шипшини для профілактики краще налягати на печінку тріски, оселедця і скумбрію. На печінку тріски налягайте акуратно. Це дуже жирний важкий продукт, а для покриття добової дози вітаміну D достатньо шматочка з половинку чайної ложки. І постарайтеся бувати на свіжому повітрі до полудня - в цей час сонячні промені виробляють в організмі власний вітамін D.