Кабмін прийняв новий стандарт середньої освіти - він вступить в силу в 2022 році

Українські випускники повинні стати заповзятливими, фінансово грамотними і відкритими до нових ідей.

Кабінет міністрів України на засіданні 30 вересня затвердив стандарт середньої освіти в країні, який почне діяти з 2022 року і буде застосовуватися до учнів по дванадцятирічній програмі навчання.

Документ визначає 11 ключових компетенцій, які повинні отримати школярі. Серед них прем'єр-міністр Денис Шмигаль перерахував такі:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися іноземними мовами;

математична і технологічна компетентність;

інноваційність та відкритість до нових ідей;

підприємливість і фінансова грамотність;

здатність навчатися протягом життя.

- Навчання в базовій школі повинно формувати особистісний потенціал для подальшої самореалізації учня. Ключові компетентності і наскрізні вміння, закладені в цьому документі, засновані на кращих практиках Європейського союзу, - повідомив Шмигаль.

Міносвіти має до кінця року розробити і затвердити освітні програми для учнів відповідно до нових стандартів. Основна мета постанови - забезпечити оптимальні умови реалізації концепції "Нова українська школа", визначити вимоги, компетенції та обов'язкові результати навчання претендентів базової середньої освіти та загального обсягу їх навчального навантаження.

Також 30 вересня стали відомі терміни проведення ЗНО-2021 та ключові дати.

Раніше повідомлялося, що в 2021-му році буде чотири предмети Державної підсумкової атестації. При цьому випускники зможуть здати ЗНО-2021 з п'яти предметів.

Також випускникам слід пам'ятати, що в 2021 році з'явиться окремий тест ЗНО з української мови, а математика стане обов'язковим іспитом ДПА.