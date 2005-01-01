Підводні камені банківських депозитів

Як вибрати вклад, щоб отримати максимальний прибуток і в разі чого без грошей не залишитися.

Якщо у вас є гроші, то тримати їх в тумбочці або під матрацом немає сенсу. Купівельна спроможність вашої заначки буде зменшуватися через інфляцію. Тому найпростіший спосіб врятувати гроші від знецінення - віднести їх в банк на депозит. Правда, вибирати внесок теж потрібно з розумом. Не завжди найвища ставка - це найправильніший вибір. Сьогодні розберемося, які види депозитів бувають, який дохід вони приносять і для яких цілей підходять.

Класичні строкові депозити

Українська банківська система відчуває себе все краще і краще. Після масштабної чистки на ринку залишилися тільки надійні фінустанови, які останнім часом показують стабільний прибуток. Так за перший квартал цього року, за даними НБУ, в першому кварталі 2019 року платоспроможні банки отримали 13,2 млрд грн чистого прибутку. Це в півтора рази більше, ніж роком раніше, коли банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 8,7 млрд грн.

Схоже, що і громадяни знову повірили в банківську систему країни. Навіть незважаючи на фактор виборів українці несуть гроші в банки. За даними НБУ, загальний обсяг гривневих вкладів українців в березні 2019 року збільшився на 0,7%, до 277,7 млрд. грн.

Але середня ставка - це як середня температура по лікарні. Максимальні ставки за депозитами зараз досягають 22% річних. Отримати їх можна тільки за строковими вкладами, та й не у всіх банках. Наприклад, банки першої десятки пропонують за строковими вкладами 15-17% річних.

Такий депозит повинен перекрити всі інфляційні ризики, адже зростання цін в цьому році за прогнозами НБУ, складе близько 7%. Навіть якщо, відняти від прибутку всі податки, то все одно вкладник залишиться в плюсі - прибутковість перекриє зростання цін.

Але при оформленні такого вкладу потрібно розуміти, що ви розлучаєтеся з грошима на весь термін дії договору. Крім того, такий депозит зазвичай не можна поповнювати і частково знімати. І навіть, якщо у вас трапиться якийсь форс-мажор, то банк відмовить вам в достроковій видачі заощаджень. Разом з тим такий депозит принесе Вам максимально можливий дохід. Справедливості заради треба сказати, що існують термінові вклади з правом дострокового зняття коштів, але ставка по ним на 1,5-2,5% нижче, ніж за класичними депозитами. Та й щоб зняти гроші може знадобитися кілька днів - термін розірвання такого депозиту зазвичай прописують у договорі.

Також важливо звертати увагу на можливість і конкретні умови дострокового розірвання депозиту. Так деякі банки крім перерахування процентів за зниженою ставкою при достроковому розірванні також утримують з клієнтів комісію від суми депозиту.

При оформленні строкового депозиту є ще одна хитрість, яка називається автопролонгація. Ряд банків прописує в договорі умову, згідно з якою, якщо ви не встигли забрати свій вклад протягом декількох днів, то такий договір продовжений на новий термін. Тобто, якщо спрацював принцип автопролонгації, то гроші ви зможете забрати тільки після закінчення чергового терміну депозитного договору.

Також звертайте увагу на опцію капіталізації відсотків. Якщо відсоток нараховується щомісяця, то прибуток буде приєднуватися до тіла депозиту і в наступні місяці та на неї теж буде нараховуватися відсоток.

- З одного боку, коли відсотки нараховуються на відсотки, це веде до збільшення вашого доходу, а з іншого у вас відсутня можливість розпорядження відсотками, які періодично сплачуються і протягом терміну дії депозиту, - пояснюють банківські експерти.

Строкові вклади з поповненням

Деякі люди використовують депозит для того, щоб накопичити певну суму. Якщо не змушувати себе відкладати щомісяця, то гроші витікають крізь пальці і за кілька днів до зарплати в гаманці виявляється порожньо.

Як показують дослідження, мінімум 10% місячної зарплати людина все одно витрачає на всілякі дурниці. Тому, відкласти десяту частину свого доходу посильно кожному, який би розмір зарплати не був.

Наприклад, відразу після отримання зарплати ви переводите десяту частину на депозит з поповненням. В цьому випадку, зняти гроші у вас вийде тільки в кінці терміну. Зате, наприклад за рік, вийде накопичити значну суму, яка буде більше вашої середньомісячної зарплати.

За такими вкладами банки, в порівнянні з класичними строковими депозитами, пропонують дещо меншу прибутковість, до 15% річних в гривні. Нескладно порахувати, що відкладаючи щомісячно по 1000 грн при ставці в 15%, в кінці року ви отримаєте з урахуванням відсотків 12 817,90 грн.

До речі, саме такі вклади використовують люди, які роблять власні заощадження для виходу на пенсію. Накопичувальний рівень пенсійної реформи відклали вже на 2021 рік, а значить українцям доводиться самим піклується про те, щоб, вийшовши на заслужений відпочинок мати якісь додаткові заощадження.

Тим, кому до пенсії ще далеко, звичайно, теж є на що збирати - від грошей на літню відпустку, до покупки квартири.

Варіант на всі випадки життя

Хорошою альтернативою накопичувального термінового депозиту може стати внесок з вільним доступом до власних коштів. Якщо ви можете контролювати свої витрати, без вагомої причини не лізти в заначку, то такий депозит підійде вам найкраще.

Прибутковість по них трохи нижче, ніж за накопичувальними строковими депозитами - 7-12% річних. Однак при цьому у вас буде можливість вільно розпоряджатися своїми коштами: поповнювати або знімати будь-яку частину депозиту в будь-який момент, без втрати вже зароблених відсотків.

Так що ж вибрати?

Експерти радять комбінувати варіанти: якщо ви тільки починаєте накопичувати заощадження, кращий варіант - вільний депозит. Якщо ж у вашому розпорядженні вже є певна сума, частину краще залишити на вільному депозиті, щоб мати страховку на випадок непередбачених витрат, а частину покласти на строковий депозит під великі відсотки. Паралельно можна продовжувати накопичувати гроші на вільному депозиті, регулярно його поповнюючи. Наприклад, за місяць на вільному депозиті на суму 20 тисяч можна заробити близько 160 грн - це сума поповнення мобільного телефону для 1-2 членів сім'ї або місячна плата за інтернет. Непоганий спосіб оптимізації коштів.

При виборі вкладу варто звертати увагу також на додаткові умови і комісії, які банк може вводити для депозитних вкладів.

Наприклад, в договорі може обумовлюватися максимальна сума вкладу, тобто клієнт має право вносити гроші до того моменту, поки сума на рахунку не досягне певної межі.

Ще один улюблений прийом банкірів - це обмеження мінімальної суми поповнення. Наприклад, не можна поповнювати вклад на суму менш ніж в 100 грн. Також зустрічається варіант, коли банк забороняє поповнювати вклад після певного терміну - наприклад, за місяць до кінця терміну дії договору.

Крім того, варто звертати увагу на порядок повернення суми депозиту та нарахованих відсотків. Так в більшості банків одночасно з депозитом клієнту відкривається картковий рахунок, на який в подальшому і виплачується депозит і відсотки. Фактичне ж зняття грошових коштів (готівкою) клієнтом відбувається вже з карткового рахунку, за що банки можуть брати додаткові комісії. Інші банки повертають депозити безпосередньо через касу (без участі карткового рахунку).

Що ще потрібно враховувати при виборі депозиту

Традиційно при оформленні депозиту експерти радять звертати увагу на те, чи є банк учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також те, чи поширюються гарантії Фонду на даний конкретний депозит (тобто умови його залучення є публічними (однаковими для всіх клієнтів) або індивідуальними). Вклади на індивідуальних умовах не підпадають під гарантії Фонду.

Додатково варто звернути увагу на те, чи має банк систему інтернет-банкінгу, щоб в разі необхідності проводити операції без відвідування відділення. Наявність такого функціоналу може істотно заощадити ваш час.

І ще - в багатьох банках діють різні програми лояльності для вкладників, тобто банк в певних випадках, наприклад, при переоформленні діючого депозиту, за оформлення вкладу самостійно онлайн, оформлення ще одного депозиту при наявності діючого, наявність карткового пакету певного рівня, може збільшити процентну ставку. За попит, як то кажуть, не б'ють, а отримати додаткові 0.5-1% річних завжди приємно.