У ГБР пояснили, коли їм можна поскаржитися на поліцію

Людей просять зважувати соціальну значимість своїх заяв.

Державне бюро розслідувань займається злочинами, які скоюють співробітники правоохоронних органів. За фактом написати заяву в ГБР може будь-хто, потерпілий від свавілля поліції незадоволений її роботою. Однак в бюро просять відрізняти претензії від інформації про серйозні злочини. Про це в інтерв'ю "КП" в Україні "() сказав перший заступник директора ГБР Олександр Бабіков.

- У нас працює близько 400 слідчих. Всього справ у провадженнях понад 16 тисяч. Зіставте навантаження. Велика частина заяв про злочини, які до нас надходять, це скарги на дільничного, який не вживає заходів стосовно наркоманів, скарги на слідчого, який погано працює, і так далі. Комусь не подобається, що стосовно нього суддя виніс обвинувальний вирок, - сказав Олександр Бабіков. - Масив накопичується, ми не завжди можемо в повній мірі приділити увагу тим фактам, де є реальні злочини. Тому перш, ніж йти писати скаргу, потрібно зважити її соціальну значущість.

За словами заступника директора ГБР, на поліцейського, який не допрацьовує, наприклад, не реагує на наркопритон, потрібно скаржитися його безпосередньому керівництву - начальнику райвідділу поліції.

- Якщо ж дільничний одержує гроші за те, що на його території працює притон - це до нас. Якщо поліцейський побив когось чи кришує підпільний гральний зал - це до нас. Якщо грубо послав когось - це до начальника райвідділу. ДБР не повинно займатися не властивою йому роботою, інакше ми не дамо результат, якого очікує суспільство, - пояснив Олександр Бабіков.