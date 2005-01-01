Светодиодные прожекторы наружного освещения

С учетом сезонного сокращения светового дня вопрос с освещением ведомственной или частной территории становится все более актуальным и насущным для большинства руководителей. Принимая во внимание, какие затраты на электроэнергию несет использование классического прожектора с минимальной лампой накаливания в 500 Вт при 12 часовом режиме ежедневной эксплуатации, многие собственники просто отключают их от сети в надежде на светлые ночи и хорошее зрение сторожей. Но, эта задача сегодня решается гораздо проще и практичнее – современные светодиодные прожектора уличного освещения, позволяют:

Рассчитать степень освещенности каждого квадратного метра территории.

Обеспечить нужную яркость для проведения уличных работ в темное время суток.

Создать нужный световой поток для работы камеры видеонаблюдения.

При этом низкая стоимость самих изделий, простота установки за счет небольшого веса и наличия кронштейнов, входящих в комплект осветительного прибора, а также отсутствие эксплуатационных расходов (гарантийный срок составляет от 5 лет), будут существенным дополнением к тому экономическому эффекту, в котором можно будет убедиться уже через месяц использования, изучая счета за электроэнергию.

Критерии выбора

Нужная яркость освещения светодиодного прожектора формируется за счет компактного расположения на одной плате определенного количества светодиодов (LED лампочек). Сами диоды подбираются по определенной мощности, различают 3-и основных вида:

Компактные легкие и экономичные - COB диоды.

Средние по излучению и стоимости – диоды формата SMD.

Максимально мощные диоды – до 5 Вт.

Точечные лампочки, установленные на единой плате, заливаются специальным составом люминофора, способного многократно увеличить после застывания световой поток, и размещаются перед светоотражающей внутренней поверхностью самого осветительного прибора. Все устройство в сборе представляет собой герметичный корпус, оснащенный системой отвода тепла, выделяемого диодами при эксплуатации. Степень защиты от влаги и пыли указывается в IP обозначении, присутствует в техническом описании каждой модели прожектора.

Выбор светодиодного уличного прожектора

Выбор оптимально подходящего по мощности светодиодного прожектора осуществляется по стандартным геометрическим параметрам. Поэтому перед покупкой следует обязательно установить их значение:

Площадь территории для освещения.

Высота установки прожектора.

Расстояния от прибора освещения до крайней точки подсветки (при горизонтальном вывешивании).

Дополнительно рекомендуется уточнить желательный тип излучения, например, бело-лунный будет отлично освещать в условиях тумана или дождя, а желтый – идеально осветит самые мельчайшие контуры на объекте.

Ознакомиться с видами светодиодных уличных прожекторов и уточнить их технические параметры можно с помощью сайта компании, осуществляющей поставку данного вида оборудования с предприятий известных производителей. Для индивидуальной консультации на ресурсе предусмотрена опция онлайн связи с менеджером. Специалист ответит на возникшие вопросы, поможет с выбором и оформлением покупки в онлайн формате.